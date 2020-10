Die 13 leuchtend gelben Apfelkisten bepflanzt mit mehrstämmigen Birken mit weißen Stämmen, einigen Papierbirken mit einem besonders weißen Stamm und einigen Weißbirken sowie Schnittlauch sind am Donnerstag von den Mitarbeitern des städtischen Baubetriebsamts eingesammelt und in das Winterlager auf dem Maybachplatz transportiert worden. Dies berichtet die Stadt Friedrichshafen in einer Mitteilung.

Dort werden sie überwintern, um eventuell im kommenden Jahr wieder an der einen oder anderen Stelle die Innenstadt grüner zu machen. Die Idee des Stadtbauamts, Abteilung Stadtgrün, wurde von den Einzelhändlern und Gastronomen gut angenommen, und auch die Resonanz der Besucher der Innenstadt war laut Mitteilung sehr positiv. Über die Wintermonate werden sie von der Stadt gepflegt.

In den vergangenen Monaten wurde die Pflege und das Gießen der Baumkisten von „Pflegeltern“ aus Einzelhandel und Gastronomie übernommen. Freie Kost und Logis für die Bäume schenkten Esprit-Store, Modehaus Huchler 1848, Kenny S., Martin Fränkel, Optikhaus Hammer, Pawlos und Petros Roberto Parganas (Café am Rathaus), Street One – Cecil-Store Friedrichshafen (Bekleidungshaus Sedlmeier), Stadtmarketing Friedrichshafen, Restaurant im Zeppelin-Museum, Pizzeria Centrale, Stadträtin Sylvia Hiß-Petrowitz (beim Kindernest), Pizza Snack Da Mario (Markthalle) und Mitarbeiter des Rathauses.

Vier weitere Bäume wurden durch die städtischen Baubetriebe gepflegt.