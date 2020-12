Geimpft wird auch im Bodenseekreis zunächst in Alten- und Pflegeheimen

Der Bodenseekreis verfügt aktuell noch nicht über Impfstoff. In den zentralen Impfzentren – unter anderem in Ulm und Tübingen – werden aktuell in erster Linie Menschen über 80 Jahre sowie Personal von Berufsgruppen mit besonderer Bedeutung für die öffentlichen Ordnung und Gesundheit geimpft. Hierfür steht eine beschränkte Anzahl an Impfdosen zur Verfügung. Menschen über 80 Jahre können sich für einen Impftermin anmelden unter Telefon 116 117 (ohne Vorwahl).

