Ukrainischer Geiger Andrej Bielow: „Ich hätte niemals gedacht, dass es zu solcher Gewalt kommt“

USA, Asien, Europa: Der Geiger Andrej Bielow ist auf den großen internationalen Bühnen zuhause, hat Preise bei den wichtigsten klassischen Wettbewerben, wie etwa dem ARD-Wettbewerb in München, gewonnen, und unterrichtet seit 2016 als Professor an der Robert Schumann-Hochschule in Düsseldorf. In diesen Tagen dürften seine Gedanken jedoch vor allem in seiner Heimat – der Ukraine – sein. Am Freitag tritt der Violinist Seite an Seite mit vielen anderen Musikern bei einem Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine im Kulturhaus Caserne auf. Im Interview mit Silja Meyer-Zurwelle spricht Andrej Bielow über die Geschehnisse der vergangenen Tage, über seine Familie und über Schwermut und Hoffnung.

Herr Bielow, wie geht es Ihnen mit Blick auf Ihre Heimat aktuell?

Sehr den Umständen entsprechend. Ich hätte niemals gedacht, dass es in Europa zu solcher Gewalt kommt – und ich hätte das auch Russland nicht zugetraut.

Wie haben Sie vom Angriff auf die Ukraine erfahren?

Tatsächlich zuerst aus den Medien. Als nächstes habe ich auf Facebook die Nachrichten meiner ukrainischen Freunde gesehen, die dort davon schrieben, dass sie Bomben gehört haben – und diese offenbar auch heruntergekommen sind. Noch ein oder zwei Tage vorher war das absolut unvorstellbar. Mein 82-jähriger, allererster Geigenlehrer, der in Russland geboren und später in die Ukraine gezogen ist, ist bis heute in Kiew. Bis jetzt hat er Putin blind vertraut. Inzwischen ist er auch schockiert über das, was passiert. Dennoch versucht er das Geschehen noch zu erklären und zu rechtfertigen.

Haben Sie aktuell noch Familie in der Ukraine?

Vorgestern bin ich von der polnischen Grenze zurückgekommen: Ich habe meine Mutter und die Familie meiner Frau von dort abgeholt. Sieben Stunden haben sie dort im Stau in der Kälte stehen müssen, denn am Grenzübergang sind tausende von Menschen gewesen. Für einen Moment haben wir wirklich nicht gewusst, ob unsere Familie es herüberschafft, weil das Gedränge und die permanente Panik dort so groß waren. Ich muss sagen, dass die polnischen Grenzkräfte und Freiwilligen extrem geholfen haben. Die haben ganz gezielt Frauen und Kinder aus den Schlangen zur Kontrolle geholt, damit sie nicht noch länger dort bleiben und warten müssen. Das war unsere Rettung.

Das ist doch jetzt sicherlich erst einmal ein erleichterndes Gefühl, dass Ihre Lieben jetzt bei Ihnen sind, oder?

Ja natürlich, das ist eine große Erleichterung. Andererseits ist das Gefühl der Ohnmacht gegen diesen Krieg nach wie vor da. Deshalb spielen wir jetzt auch viele Benefizkonzerte und versuchen so gut es geht zu vermitteln und zu organisieren, um unseren Freunden und Bekannten aus der Ukraine so viel Unterstützung zu bieten wie es nur möglich ist.

Eins der Konzerte ist am Freitag in Friedrichshafen. Wie ist es dazu gekommen?

Ich habe Peter Vogel erzählt, dass ich gerade mehrere Benefizkonzerte zugesagt habe. Daraufhin schilderte er mir, dass auch er aktuell angefragt wurde. Schnell war entschieden, dass wir gemeinsam einige seiner Werke am Bodensee für den guten Zweck spielen wollen. Eins davon, eine ,Nocturne’, ist vor genau zehn Jahren in Kiew entstanden, als er von dieser Stadt so inspiriert und überwältigt war, dass er sich noch vor Ort ans Komponieren gemacht hat. Gerade Anfang des Jahres haben wir das Stück noch für eine TV-Sendung aufgenommen – nicht ahnend, wie aktuell es wenige Wochen später werden wird...

Russen, Ukrainer, Belarussen: In der klassischen Musik sind die Nationen oft alle auf der Bühne vereint. Was macht das aktuelle Geschehen aus Ihrer Sicht mit Ihnen und Ihren Kollegen?

Dazu muss ich ein wenig ausholen: Ich würde sagen, dass spätestens 2014 oder auch schon vorher eine Veränderung stattgefunden hat – da fingen die Menschen in Kiew schon an, darüber nachzudenken, ob sie eher zu Russland gehören oder sich doch dem Westen zugehöriger fühlen. Die Polarisierung hat seither deutlich zugenommen. Generell führt die Musik auf der Bühne uns alle zusammen – und doch beobachte ich zunehmend, dass eine deutliche Analyse und ein Bekennen zu dieser oder jener musikalischen Schule mit den Jahren immer öfter stattfindet. Die sowjetische Schule vereint in dem Fall Russland, die Ukraine und Belarus ganz klar – das ist die gleiche Musiksprache, die wir von unseren Lehrerinnen und Lehrern gelernt haben. Und da ist der entscheidende Punkt: Wie kann man angesichts dessen, dass wir doch aus ein- und derselben musikalischen Tradition und Schule kommen, jetzt neutral bleiben? Das geht meiner Meinung nach gar nicht – das erkenne ich immer mehr.

Es gibt momentan Vieles, was einen verzweifeln lassen kann. Gibt es Dinge, die Ihnen dennoch Hoffnung geben?

Was täglich Anlass für unglaublich viel Hoffnung gibt, ist die Einigkeit, die der Rest der Welt gerade zeigt. Vor allem für die Menschen vor Ort. Es macht Mut, wenn man sieht, wie schnell an allen europäischen Grenzen zur Ukraine Hilfe geboten wird und, dass die Staaten alle Mittel, die möglich sind, auch auf den Weg bringen. Das gibt wirklich sehr viel Kraft.