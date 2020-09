Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst: Verdi droht mit „Unmutsaktionen“

Nach dem laut Dienstleistungsgewerk-schaft Verdi ergebnislosen Verlauf der zweiten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am Wochenende haben sich spontan Beschäftigte vor dem Landratsamt Bodenseekreis getroffen, um ihren Unmut zu zeigen, dass sie der Arbeitgeberseite „nichts wert“ seien. Jutta Aumüller, stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi Ravensburg und zuständig für den Bezirk Ulm-Oberschwaben, begleitete die Beschäftigten und wies laut Mitteilung darauf hin, dass es auch im Bodenseekreis nicht nur bei kleinen Unmutsaktionen bleibe, wenn nicht „baldigst“ ein angemessenes Angebot vorliegt.

Zum Auftakt ruft Verdi am Mittwoch die Beschäftigten der städtischen Baubetriebe in Friedrichshafen dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben, geht davon aus, dass viele der rund 70 Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dem Aufruf folgen werden.