„Geglückter Neustart“: Tuning World Bodensee zählt 87.300 Besucher

Die Tuning World Bodensee hat sich nach zwei Jahren Corona-Pause zurückgemeldet. Laut Pressemitteilung besuchten 87.300 Autobegeisterte (2019 bei drei Tagen Laufzeit: 82 300) von Donnerstag bis Sonntag die Messe in Friedrichshafen, um sich Carbon-veredelte Sportwagen, tiefergelegte Dailies und vergoldete Show & Shine-Fahrzeuge anzuschauen.

„Die Tuning World Bodensee hat wieder einmal gezeigt, dass die Liebe zum Automobil und seine Veredelung ein vielseitiges junges Publikum aus ganz Deutschland und dem Dreiländereck anzieht. Wir freuen uns über einen geglückten Neustart, zufriedene Aussteller und ein volles Messegelände“, resümiert Messegeschäftsführer Klaus Wellmann. Anziehungspunkte seien unter anderem die Stuntshow „Wheels vs. Gravity“, die Drift Shows und die Battles des European Tuning Showdown in Halle B5 gewesen.

1500 Autos, 850 Teilnehmende aus Industrie und Szene

1500 Autos, 850 Teilnehmende aus Industrie und Szene, elf Hallen und drei Freigelände – vier Tage lang feierte das Messe-Event die Kunst rund ums individualisierte Schmuckstück, wie es in der Mitteilung heißt. „Lange mussten wir warten, uns kurzfristig flexibel zeigen während der sehr kurzen Planungsphase, aber wir wurden belohnt. Die Tuning-Szene hat das Wiedersehen gefeiert, sich ausgetauscht, gefachsimpelt und das Auto-Flair genossen“, so Projektleiter Dirk Kreidenweiß.

Auch die Aussteller sind der Messe zufolge zufrieden: „Für uns war die diesjährige Veranstaltung ein Pflichttermin nach der Corona-Pause: Wir wollen zum einen die Messe unterstützen und erreichen zum anderen hier auch unsere Fans aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz“, bilanzieren Mareike Fox und Dirk Klötzing, Inhaber Foxed Store.

Kauffreudiges Publikum

Dominik Koller, Geschäftsführer und Inhaber Bavarian Car Club GmbH: „Die vier Tage auf der Tuning World Bodensee haben unsere Erwartungen übertroffen. Die Besucher waren sehr interessiert an unseren Produkten und kauffreudig. Bereits am dritten Tag hatten wir unseren Zielwert verdoppelt.“

Mehr als 87.000 Besucher waren 2022 auf der Tuning World in Friedrichshafen. (Foto: Silas Stein/dpa)

Volle Ränge sind der Pressemitteilung zufolge in den Freigeländen Programm gewesen: Kopfstehende Motorradfahrer, ein Strand-Buggy, der Backflips schlägt und qualmende Reifen in der Drift Area sorgten demnach bei den Besuchern für Adrenalin im Blut. „Das Show- und Eventprogramm ist ein wichtiger Bestandteil der Tuning World Bodensee und war ein absoluter Besuchermagnet“, berichtet Projektleiter Dirk Kreidenweiß. Für Nervenkitzel ganz anderer Art sorgten die Challenges der besten Simracer in der E-Sports Arena in Halle A7. Gute Laune zum Tagesabschluss versprachen die gut besuchten Sunset Sessions im Freigelände West mit Party-Truck, DJ und tanzfreudigem Publikum, heißt es.

Jedes siebte Projekt ist von einer Frau

Um Heartbeat Fights ging es in Halle B5 beim European Tuning Showdown, wo laut Messe die Crème de la Crème der besten Showcars Europas gegeneinander antrat und sich gecleante Motorräume, Carbonumbauten und die perfekte Rad-Reifenabstimmung miteinander maßen. Noch größer zeigte sich 2022 die Style Mile mit rund 300 Fahrzeugen: Von seltenen Automobilen wie einem feuerroten VW Puma aus Brasilien über einen perfektionierten, mintgrünen Käfer bis hin zu einer classy Limousinengang tummelten sich auf der Trendmeile in den Hallen B3, B4 und im Foyer Ost Autos, die aktuelle „Tuning Must-haves“ repräsentierten.

Verwandlung, Perfektion und Optimierung waren in der Private Car Area, den Clubhallen und im Polo Dome auf der A-Achse gefragt. Im Polo-Dome feierte die Community die Bandbreite ihres VW-Lieblings und das langersehnte Wiedersehen nach zwei Jahren, ist in der Mitteilung zu lesen. Zelebrieren stand auch in den Hallen A3 bis A5 auf dem Plan. Sie beheimateten die Club Area, in der sich die Freunde der Szene zum gemeinsamen Miteinander auf der Tuning World Bodensee verabredet hatten. Ebenfalls gesellig ging es in der Private Car Area zu, wo jedes siebte Projekt von einer Tunerin stammte. Die Private Car Area wurde vom MAV-Verlag organisiert.

Messechef spricht von Bestätigung

Messechef Wellmann: „Wir dürfen nicht vergessen, dass erst seit sieben Wochen wieder Messen veranstaltet werden können. Trotz der erschwerten Planungsbedingungen in diesem Jahr ist es uns gelungen ein tolles Event auf die Beine zu stellen und der Szene wieder einen Treffpunkt zu bieten. Insofern sehen wir die Besucherzahl und auch das Feedback aus der Community als absolute Bestätigung für unsere Veranstaltung.“