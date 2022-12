Gegen sexualisierte Gewalt in Vereinen

Vereine müssen ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein. Wie Verantwortliche sie effektiv schützen können, ist Thema der Veranstaltung „Gegen sexualisierte Gewalt: Schutzkonzept für Vereine“ am Donnerstag, 8. Dezember, von 18 bis 21 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Die Fach-Referentinnen Sabrina Münzer von der Fachstelle Kinderschutz des Bodenseekreises sowie Iris Gerster und Magdalena Hriny von der Beratungsstelle Morgenrot in Friedrichshafen erklären, wie ein funktionierendes Schutzkonzept hilft und welche Beratungsangebote es für Betroffene, Angehörige und Vertrauenspersonen gibt.

Denn in Deutschland sind laut polizeilicher Kriminalstatistik täglich etwa 40 Kinder und Jugendliche von sexualisierter Gewalt betroffen, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamts heißt. Um dies zu verhindern, müssen Erwachsene für das Thema sensibilisiert werden und das nötige Wissen vermittelt bekommen. Fortbildungen sind daher ein wichtiger Teil, um wirksame Schutzkonzepte für den eigenen Verein zu entwickeln und eine Kultur des „Hinsehens“ zu schaffen.

Das Projekt „Hauptamt stärkt Ehrenamt – jung und engagiert im Bodenseekreis“ wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über das Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ (BULE) gefördert.