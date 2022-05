Gegen Queerfeindlichkeit: Betroffene Menschen demonstrieren vor Häfler Rathaus

Gegen die Diskriminierung von nicht-heterosexuellen Menschen: Rund 50 Teilnehmende haben sich am Dienstag vor dem Rathaus in Friedrichshafen zu einer Kundgebung gegen Queerfeindlichkeit versammelt. Grund war das Datum. Am 17. Mai ist internationaler Tag gegen Queerfeindlichkeit, also die Feindlichkeit gegenüber Menschen, die nicht heterosexuell sind, wie etwa schwul oder trans.

In diesem Jahr hisste das Häfler Rathaus zu diesem Tag das erste Mal die Regenbogenflagge – dem ging jedoch eine Debatte voraus. Die CDU ist als einzige Gemeinderatsfraktion dagegen gewesen, ebenso wie die Stadtverwaltung. Der Gemeinderat stimmte der jährlichen Beflaggung im Mai jedoch zu.

In ihrer Rede benennt Dragqueen Jona Gold Forderungen an den Bodenseekreis, die der Diskriminierung von queeren Menschen entgegenwirken sollen - zum Beispiel mehr Aufklärung über das Thema in der Schule. (Foto: Svenja Helfers)

Am Rathaus hängt die Flagge, an der Molke nicht mehr

Anders ist es beim Jugendzentrum Molke, betont Dragqueen Jona Gold in ihrer Rede. Die Mitarbeitenden nahmen die Flagge im April wieder ab, aus „pädagogischen Gründen“. Dragqueen Schwester Agnetha vom Verein CSD Konstanz sagte in ihrer Rede: „Die Pädagogen und Pädagoginnen sollten sich nochmal Gedanken machen, welches Signal das Einholen der Flagge sendet.“

„Um Vielfalt zu verbreiten und klar zu machen: Es gibt viel mehr als die Norm“, dafür ist Kristina Gruß von der Aids-Hilfe Ulm zur Kundgebung gekommen, sagt sie. (Foto: Svenja Helfers)

Klare Forderungen an den Bodenseekreis

Insgesamt werden queere Menschen an vielen Stellen diskriminiert, zum Beispiel bei der Wohnungs- und Jobsuche oder in der Schule. Daher müsse der Bodenseekreis handeln, sagte Jona Gold: Es bedarf mehr Beratung für die queere Gemeinschaft. Außerdem sollten Menschen an relevanten Positionen, wie Lehrkräfte, für das Thema sensibilisiert werden.

Generell ist in der Schule mehr Aufklärung über das queer sein nötig, sagte die Dragqueen. Darüber hinaus müssten Orte her, an denen queere Menschen sich sicher treffen können. Auch die gesundheitliche Versorgung von trans-Menschen solle verbessert werden.

„Kein Platz für Homophobie, Transphobie, Faschismus, Sexismus, Rassismus, Hass“ steht auf Englisch auf einem der vielen Banner und Flaggen, die die Teilnehmenden am Dienstag mitbrachten. (Foto: Svenja Helfers)