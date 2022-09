Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind am Montagabend gegen 18.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Albert-Maier-Straße entstanden. Mutmaßlich geblendet von der Sonne, fuhr ein 61 Jahre alter Autolenker laut Polizeibericht auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf ein stehendes Fahrzeug aufgeschoben. Der Gesamtsachschaden wird auf über 7000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand