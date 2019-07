Ein 41-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Henri-Dunant-Straße während der Fahrt mit dem rechten Bordstein in Berührung gekommen. Die Polizei vermutet, dass der Mann betrunken war, heißt es im Bericht.

Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 0,7 Promille, heißt es. Bei dem Mann wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, er gelangt entsprechend zur Anzeige.