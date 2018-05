Gefunkt hat es in der Tanzstunde

Am Dienstag hat das Ehepaar Aloisia und Harald Spieth seine diamantene Hochzeit feiern können. Von den 60 Ehejahren hat das Jubelpaar 53 Jahre seines gemeinsamen Lebens in Bunkhofen verbracht und fühlt sich schon lange heimisch am Bodensee. Drei Kinder mit Partnern und sieben Enkelkinder gehören zur engeren Familie. Gemeinsam gefeiert wird das seltene Ehejubiläum erst am kommenden Sonntag in einem schönen Gasthof in der näheren Umgebung.

„Je älter man wird, desto mehr braucht man sich und hängt aneinander“, sagt Aloisia Spieth nachdenklich. Die 82-jährige ist dankbar für jeden Tag, den sie mit ihrem Ehemann Harald verbringen darf. Ihr ebenfalls 82 Jahre alter Partner hat ihr in einer Zeit, als es ihr sehr schlecht ging, geholfen und sogar das Kochen gelernt. Der geborene Esslinger scheint sowieso ein in jeder Beziehung praktischer Mann zu sein. Modellbau habe er gelernt, erzählt er, und sich als solcher mit Materialien wie Metall, Kunststoff und Holz befassen müssen. Dass er sein Haus in Bunkhofen selber konstruiert und gebaut hat, kann nicht verwundern

Von großer Bedeutung war und ist für Aloisia Spieth das intakte Familienleben: Als Kind mit zehn Geschwistern in einem kleinen Dorf bei Ellwangen aufgewachsen, achtete sie auch als Ehefrau darauf, dass ihre drei heranwachsenden Kinder in geordneter familiärer Geborgenheit aufwuchsen. Die Grundvoraussetzung einer gut funktionierenden Ehe war jedenfalls vorhanden: laut gestritten wurde nie. Probleme pflegt das Paar heute noch gemeinsam durch Gespräche zu lösen, erzählt Aloisia Spieth.

Beide Partner pflegten verschiedene Hobbys, denn „den Freiraum braucht man nun mal“, sagt die fast gleichaltrige Jubelbraut. So widmet sich ihr Ehemann auch als Senior noch dem Gesang und lässt, nach über 40 Jahren, immer noch gerne seine Tenorstimme im Liederkranz Ailingen erschallen. Aloisia hat sich in den früheren Jahren ihrer Ehe ehrenamtlich als Turnlehrerin für die kleinen Ailinger engagiert und viel große Gobelinbilder gestickt, die im ganzen Haus die Wände zieren.

Kennengelernt hat sich das Ehepaar während der Tanzstundenzeit. Es war üblich, dass damals in den Fünfzigerjahren die Tänzer noch ihre Damen nach Hause begleiteten. Da gab es genügend Gelegenheiten, sich näherzukommen.

Aloisia Buchstab, wie sie mit Mädchennamen hieß, gefiel damals die dezente, unaufdringliche Art ihres Tanzstundenherrn Harald. Zusammen mit einem leckeren Geschenkkorb überbrachte Evi Geisler die Glückwünsche von Stadt und Land zum Ehejubiläum.