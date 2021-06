Gefundene Jungtiere brauchen nur selten Hilfe

Der BUND Friedrichshafen weist in einer Mitteilung darauf hin, dass viele Jungtiere, die man zurzeit beim Spaziergang oder im eigenen Garten findet, nicht in Not seien und deshalb keinesfalls mitgenommen werden sollten. Sie würden in den meisten Fällen noch von ihren Eltern versorgt.

Da die meisten Wildtiere jetzt ihre Jungen aufziehen, gehören jagende Hunde unbedingt an die Leine, heißt es in der Mitteilung weiter. Sollte ein Vogeljunges auf oder an einer Straße sitzen, könne man es in die Hände nehmen und an eine sichere Stelle in der Nähe in den Schatten bringen, sodass es weiter von den Eltern gefüttert werden kann. Wenn das Junge aus dem Nest gefallen ist, könne man es auch wieder zurück setzen. Vögel haben nur einen schwach ausgeprägten Geruchssinn, deshalb werden die Jungen weiter angenommen, auch wenn ein Mensch sie angefasst hat, schreibt der BUND.

Feldhasen legen ihre Jungen tagsüber in Sassen (Mulden) ab, wo sie dann verharren, da das Muttertier meist nur nachts zum Säugen vorbeikomme. Auch dass ein Jungtier allein ohne seine Geschwister in einer Mulde sitze, sei vollkommen normal – denn oftmals trennen sich die Kleinen wenige Tage nach der Geburt und verteilen sich auf mehrere Mulden, um so die Überlebenschancen zu erhöhen, sollte eine Räuber eine Sasse finden. Der BUND empfiehlt deshalb, Hasen oder andere Säugetierjunge keinesfalls anzufassen, sie werden sonst von ihrer Mutter wegen des menschlichen Geruchs nicht mehr angenommen.

Hilfe benötigen hingegen offensichtlich verletzte Tiere, also solche, die, die von Hund oder der Katze angeschleppt wurden, auch wenn sie äußerlich keine Verletzungen aufweisen. Oder solche, die von Krähen attackiert wurden, die kränklich auf der Seite liegen oder deren Mutter tot in unmittelbarer Umgebung der Jungtiere liegen. Der BUND empfiehlt, solche Tiere umgehend zu einem Tierarzt bringen. Die Aufzucht von Tierjungen gehöre nur in Expertenhände – auch aus juristischen Gründen.

Ein Spezialfall sei allerdings das Eichhörnchen: Ein Eichhörnchen-Junges in Not erkenne man daran, dass es seine Scheu vor Menschen ablege und sich leicht einfangen lasse. Das kommt vor, wenn Eichhörnchen ihre Mutter verlieren. Dann kann es sein, dass die Kleinen in ihrer Verzweiflung Menschen hinterherrennen oder ihnen sogar die Hosenbeine hochkrabbeln. Als Erste-Hilfe-Maßnahme sei es wichtig, Jungtiere warm zu halten. Danach sollte die Umgebung nach der Mutter oder weiteren hilflosen Geschwistern abgesucht. „Ist die Mutter in der Nähe, setzt man das Junge mit der wärmenden Hülle auf dem Boden ab und entfernt sich ein gutes Stück. Die Mutter wird versuchen ihr Junges zurück ins Nest zu holen“, schreibt der BUND weiter.

Komme die Mutter nicht zurück oder sei das Eichhörnchen verletzt, müsse Kontakt zu einer Wildtiererauffangstation aufgenommen werden. Eine Wärmflasche mit Körpertemperatur hält das Jungtier in einer kleinen Kiste oder einem Korb warm.