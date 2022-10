Geförderte Initiativen stellen sich vor

Die Zeppelin-Universitätsgesellschaft e.V. (ZUG) stellt sich mit ihren Aktivitäten am kommenden Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 14 Uhr auf dem Schlemmermarkt vor. Mit dabei an dem Informationsstand auf dem Adenauerplatz sind auch zwei studentische Initiativen, die von der ZUG gefördert werden.

Laut Mitteilung ist dies das SEEKULT Festival, das in seiner 12. Ausgabe vom 20. bis 29. Oktober unter dem Titel „Grauzonen“ stattfindet und am Stand mit vorgestellt wird. Das von Studierenden organisierte Festival lädt dazu ein, den Stadtraum anders zu erleben oder zu gestalten und neue Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. In Kooperation mit dem Zeppelin Museum, der ZF Kunststiftung, dem Kulturbüro und dem Kunstverein wurde ein Programm entwickelt, das zur Interaktion anregen soll.

Daneben wird am Stand der ZUG auch ein Praxisprojekt mit dem Arbeitstitel „Radical Assemblies“ vorgestellt, bei dem Studierende der Zeppelin Universität erste eigene Ausstellungen und Veranstaltungen konzipieren und organisieren. Dazu gehören Filme und Videos, die sich mit den Möglichkeiten eines radikalen gesellschaftlichen Wandels und Themen wie „Kino der Arbeitendenklasse“, „Queerer und Feministischer Film“, „Indigenität“, „Diaspora“ und „Ökologie“, beschäftigen. Die Filme sollen am 1. und 2. Dezember in der White Box der Universität am ZF-Campus Fallenbrunnen gezeigt werden.