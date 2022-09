Geflüchtete ziehen aus ehemaliger Weinstube in Wohnungen

In der ehemaligen Weinstube Glücker sind vorübergehend 20 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht worden. Nun konnten die Geflüchteten ganz in der Nähe in Wohnungen untergebracht werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

An der Stelle der ehemaligen Weinstube soll ein Neubau entstehen. Die Wohnungen über der ehemaligen Weinstube hatte die Stadt bis zum geplanten Abriss des Gebäudes von den Eigentümern zur vorübergehenden Unterbringung Geflüchteter anmieten können, wobei die Eigentümer auf eine Miete verzichteten. Es fielen lediglich Nebenkosten für die Stadt an. Inzwischen konnten die Geflüchteten in vier Wohnungen – alle in einem Haus – in fußläufiger Entfernung umziehen. „Das Angebot der Zwischennutzung im Glückler hat uns tatsächlich sehr geholfen und wir sind auch froh, dass wir Wohnraum in der Nähe finden konnten, sodass die Geflüchteten in einer vertrauten Umgebung bleiben können“, sagt Bürgermeister Dieter Stauber. Bei dem Umzug waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt behilflich.

Neben den Wohnungen über der Weinstube konnte die Stadt die Gasträume im Erdgeschoss als Treffpunkt nutzen und hatte dort das Begegnungscafé „Café Ukraine“ gemeinsam mit der Unterstützung zahlreicher Ukrainerinnen und Ukrainer eingerichtet. Neue Räumlichkeiten hat die Stadt bereits in Aussicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Aktuell sind in Friedrichshafen 881 ukrainische Geflüchtete gemeldet, darunter 101 Kinder zwischen null und sechs Jahren und 195 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren. Die Stadt bittet Vermieter, die Wohnraum – auch Ferienwohnungen – zur Unterbringung Geflüchteter an die Stadt vermieten wollen, das Wohnraumformular auf der städtischen Internetseite unter www.friedrichshafen.de/ukraine zu nutzen.