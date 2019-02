Mit 13 Jahren kam Mahmud Albadran als Flüchtling aus Syrien nach Friedrichshafen. Heute ist er 17, macht seine Mittlere Reife und spricht gutes Deutsch. Er hatte den Willen, Deutsch zu lernen, sagt er, und mit Interesse Bücher lesen zu können. Sein Ziel ist ein naturwissenschaftlicher Beruf. Dass Mahmud in Deutschland angekommen ist, ist auch ein Erfolg der Arbeit mit Flüchtlingen, die in der Zeppelin-Universität von Studierenden geleistet wird.

Auf die Schulter schlagen sich die rund zehn Studierenden deswegen allerdings nicht. Sie fördern Flüchtlinge, aber dabei soll ein Austausch auf Augenhöhe entstehen. Mahmud wirkt denn auch keineswegs schüchtern, als er beim Pressetermin neben Nora Paulesen, Cornelis Kayser, Jacquelin Wille und Miriam Knobe sitzt. „Für unsere Arbeit brauchen wir die direkte zwischenmenschliche Begegnung. Die kann ein Chat im Internet nicht ersetzen“, sagt Miriam Knobe. „Weltraum“ heißt die ZU-Initiative, in der sie aktiv ist. 2013 wurde sie ins Leben gerufen, sie ist schnell gewachsen und wird nach wie vor von Studierenden organisiert. Wer bei Weltraum aktiv wird, braucht die Offenheit, andere Kulturen kennenlernen zu wollen und zugleich die Bereitschaft, die eigene zu vermitteln. Das Ergebnis ist im Idealfall eine kulturelle Erweiterung, in der auf der einen Seite das plakative Denken in Kategorien einer deutschen Leitkultur keinen Platz hat – und auf der anderen ein Geflüchteter die neuen Lebensverhältnisse in Deutschland anzunehmen lernt, weil er sich von seinem Gegenüber akzeptiert weiß. Es gehört gar nicht so viel dazu, einem Geflüchteten das Gefühl zu nehmen, in Deutschland ein isolierter Fremder zu sein. Wenn erst einmal Kontakte geknüpft sind, verflüchtigt es sich recht schnell, ist Miriam Knobes Erfahrung.

Atmosphäre der Freundschaft

Nora Pauelsen engagiert sich in der Mentoring Community der ZU. Den Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund, mit denen sie arbeitet, möchte sie vermitteln, ihre Zukunft nicht in engen Grenzen zu denken. „Sie können alles erreichen, was ich auch erreichen kann. Es ist ihnen jedenfalls nicht deshalb unmöglich, weil sie jetzt noch kein richtiges Deutsch können“, sagt sie. Das lässt sich aber nicht als Lehrsatz vermitteln, sondern muss als innere Haltung wachsen. Und so bemühen sich die Studierenden, ihren Schützlingen in einer Atmosphäre der Freundschaft Deutsch beizubringen und ihnen Berührungsängste zu nehmen. Normalität soll wachsen, Freude entstehen. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen überlegen die Studierenden, woran sie gemeinsam Spaß haben – und die durchgeführten Aktionen reichen dann vom Kochen über Minigolf bis zum Schlittschuhlaufen. „Wir sind uns bewusst, dass es kulturelle Unterschiede gibt – in der Gestaltung des Alltags, der Herkunft, der Sozialisation; schlichtweg in allem. Aber uns geht es darum, die Gemeinsamkeiten im Zusammenleben zu erkennen“, sagt Miriam Knobe. Wenn die Mentoren in Gesprächen und gemeinsamen Aktionen erst mal Interessen und Potenziale der Einzelnen vertraut geworden sind, können sie ihnen auch weitere Bildungswege empfehlen.

Koordiniert wird die gesamte Flüchtlingsarbeit der ZU-Studierenden vom ZU Learning Network (LeNe). Über LeNe erhält die Flüchtlingsarbeit auch Projektfördergelder der Stadt und und vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Traum: Geflüchtete als Studenten

Gibt es ein großes Fernziel in den Bemühungen der universitären Flüchtlingsarbeit? „Unser Traum ist, dass Geflüchtete auch bei uns an der Uni studieren können – dass das akademisch und sprachlich möglich wird, und auch hinsichtlich der Betreuung“, sagt Jacqueline Wille vom LeNe. Miriam Knobe wünscht sich, dass die Idee, aufeinander zugehen und voneinander lernen zu wollen, immer größere Keise zieht. Ein geschlossener Zirkel wollen die Studierende also nicht bleiben. Jeder, der Lust dazu hat, ist herzlich eingeladen, sich an den Projekten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen. „Als Studierende sind wir in unserer Perspektive ja auch eingeschränkt und nehmen Anregungen sehr gerne an“, sagt Miriam Knobe.

Der Dreiklang aus Studierenden, Geflüchteten und Häflern ergibt sich übrigens vor allem bei den gemeinsamen Kochaktionen. Wenn exotische Gerichte auf dem Plan stehen, ist so mancher Friedrichshafener mit im Boot. Die Brücke zwischen den Kulturen wächst nicht zuletzt über den Magen.