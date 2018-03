Geflüchtete Kinder erleben die Welt des Theaters

In den Winterferien haben sich 16 geflüchtete Kinder zwischen acht und 16 Jahren in der VHS Friedrichshafen getroffen, um gemeinsam Theater zu spielen. Der viertägige Workshop wurde von Jennifer Elisa Schecker geleitet, einer interdisziplinären Schauspielerin und Theatermacherin aus Konstanz. Unterstützt wurde sie von Bahram Rezaei, der in Afghanistan geboren wurde und seit 2015 in Konstanz lebt.

Die Kinder und Jugendlichen verschiedener Herkunft bekamen während des Workshops die Möglichkeit, für ein paar Tage aus ihrem alltäglichen Umfeld herauszukommen und in die Welt des Theaters einzutauchen. Gemeinsam lernten sie die Grundelemente des Theaterspielens kennen und durften ihrer Spiellust und Kreativität freien Lauf lassen, heißt es im Bericht. Das verlangte Teamarbeit und bot gleichzeitig die Chance, verstecke Talente zu entdecken und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Während der vier Tage entstanden dabei kleine Szenen, die die Kinder in Kleingruppen erarbeiteten und sich gegenseitig vorführen durften, heißt es im Eigenbericht. Die Kinder fanden demnach so viel Spaß an der Tätigkeit, dass sich alle eine Wiederholung wünschten. Das Projekt wurde organisiert von der VBHS und der Stadt Friedrichshafen. Finanziell gefördert wurde es von der Stadt Friedrichshafen.

Die Dozentin Jennifer Elisa Schecker bietet in der VHS zwei Workshops an: einen Theater-Schnupperkurs für alle (20./21. April) und ein Familienspiel (5. Mai).