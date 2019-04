Michael Roes hat Bücher geschrieben, als Regie- und Dramaturgieassistent gearbeitet, Filme gedreht. Der promovierte Germanist hat auch Philosophie und Psychologie studiert und ist somit als studierter Sprachwissenschaftler ein typischer deutscher Schriftsteller der Gegenwart. Ethnologische Studien haben ihn in alle Welt geführt. Am Montagabend hat er im Kiesel seinen neuesten, in Albanien spielenden Roman „Herida Duro“ vorgestellt, mit dem er den Zuhörer in eine völlig fremde, archaische Welt eintauchen lässt.

Wenn in der patriarchalischen Gesellschaft, wie sie in Albanien auch nach Jahren eines „steinzeitlichen Kommunismus“ unter Diktator Enver Hoxha noch existiert, eine Familie keinen männlichen Erben hat, dann wird die älteste Tochter zur „virgjinesha“, zur Schwurjungfrau, erklärt. Sie bleibt biologisch Frau, soziologisch wird sie dagegen zum Mann und Familienoberhaupt und muss dafür auf Ehe und Kinder verzichten. Eine solche in die soziale Rolle des Mannes gezwungene „virgjinesha“ im ambivalenten Sein zwischen Mann und Frau ist die Hauptfigur Herida Marijan Duro im Roman. Wie im anschließenden Gespräch mit dem stellvertretenden Kulturbüroleiter Franz Hoben bekannt wird, hat Roes eine Art Parallelwelt in das Werk integriert, die in einer Jahrtausende zurückliegenden Zeit spielt, die Zerrissenheit der Protagonistin, die Aufspaltung ihrer Identität spiegelt und zugleich universell Menschliches herausarbeitet.

Die Lesung beginnt mit der Schilderung des Abschieds vom toten Vater, der im heimatlichen Dorf Lazarú, tief in den albanischen Bergen, im Haus aufgebahrt liegt. In einer sehr präzise beschreibenden Sprache baut der Autor eine Welt auf, die uns fremd ist, die abstoßend wirkt wegen der Einschränkungen, denen der Einzelne unterworfen ist. Hier hat das Individuum keine Rechte, es hat sich unterzuordnen, hat sich der Fremdbestimmung zu fügen, dem „Kanun“ zu folgen, dem ungeschriebenen Gesetz, welches das gesamte Alltagsleben regelt. So befremdend die Eindrücke für den Zuhörer sind, so faszinierend sind die atmosphärisch dichten Beschreibungen. Man ist sofort mittendrin, riecht den Mief, den Geruch von verschwitzter Kleidung und Selbstgebranntem, sieht die wächsernen Gesichter der Trauergäste und die Insektenschwärme am Fenster. Man spürt die Abneigung der 15-jährigen Erzählerin, des „Erben“, gegen den Onkel, das Oberhaupt der Familie.

Nahe an der Grenze des Erträglichen ist dann die minutiöse Beschreibung der brutalen Arbeit im Fleischkombinat in Tirana, ganz anders dagegen die Erinnerung an die Schlachtung daheim im Dorf. Manche Zuhörer fühlen sich da an ihre Kindheit erinnert. Die Details fordern viel, man muss schlucken. Zwischen den Zeilen wird einem bewusst, was sich bei uns verändert hat, was aber noch in einem steckt. So wird das Zuhören zum Anklopfen an tiefere Schichten, führt zum Überdenken der eigenen Wirklichkeit.

Der Protagonist beziehungsweise die Protagonistin schafft den Absprung, wie beim anschließenden Gespräch zu hören ist, sie macht in Rom Karriere beim Film, fast ein modernes Märchen. Doch ob dadurch eine Befreiung stattfindet, bleibt offen. Die archaischen Zwänge sind abgefallen, die Zwänge als solche aber nicht verschwunden.