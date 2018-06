Gefahr für Kinder: Stadt kontrolliert Elterntaxis

Die Verkehrssituation vor Schulen und Kindergärten sei oft ungeordnet. Dadurch komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule oder in den Kindergarten bringen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund wird die Stadt bis zu den Sommerferien verstärkt vor den Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet kontrollieren, um die Situation zu verbessern. Bei den Kontrollen geht es darum, Eltern für die Gefahren zu sensibilisieren. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob es an der jeweiligen Schule oder dem Kindergarten eine alternative Möglichkeit gibt, an denen die Eltern parken oder anhalten können, um so das Problem zu lösen, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Sollte es keine anderen Möglichkeiten geben und auch die verstärkten Kontrollen die Situation nicht verbessern, werden Vertreter der Polizei, der Schulleitung und der städtischen Ämter (Rechtsamt, Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt und Amt für Bildung, Betreuung und Sport) die Situation vor Ort in Augenschein nehmen, um zu klären, welche Lösung es geben kann, um die Lage zu verbessern.

So wurde bei einer früheren Begehung zum Beispiel auf der Rückseite der Pestalozzischule entlang der Allmandstraße ein eingeschränktes Haltverbot veranlasst. Hier ist das Ein- und Aussteigen erlaubt und aufgrund der breiteren Fahrbahn auch möglich. In den kommenden Tagen wird in diesem Bereich noch ein Haltestellenschild für den Schulbus aufgestellt.

