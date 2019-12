„Gefühlsmäßig saß ich auf der Straße“

Job verloren, kein Geld in der Tasche und dann noch ungeplant schwanger: Jetzt versuchen Zara und Rafik C. (Name von der Redakton geändert) ihre Kinder und sich über Wasser zu halten. Die Not ist groß, der Traum vom Eigenheim längst zerplatzt. Zara C. weiß oft nicht, was sie ihren drei Kindern auftischen kann. Ein Leben am Existenzminimum.

„Hiiilfeee. Meine Kinder haben Hunger. Ich brauche Essen für die Kleinen. Solche Gedanken sind mir durch den Kopf geschossen, als ich das erste Mal hier angeklopft habe. Mir hat es fast den Hals zugeschnürt, meine Not einzugestehen“, kann sich Zara C. noch gut an ihren inneren Hilfeschrei erinnern. Das war vor einigen Monaten. Damals hat ihr Mann seinen Job verloren, für den er vor knapp fünf Jahren mit seiner Familie an den Bodensee gezogen war. Das Angebot klang verlock-end. Ein kleines Eigenheim reizte. Und das Glück schien gebucht. Doch nach der Kündigung ging es für die Familie finanziell bergab. Steil bergab. „Jetzt drücken die Mietschulden. Ein Leben ohne die Arbeit meines Mannes ist für mich wie ein Weltuntergang“, sagt Zara C. im Gespräch mit Sozialpädagogin Dagmar Neuburger von der Schwangerschaftsberatung der Diakonie in Friedrichshafen. Und Neuburger weiß, wie dünn das Eis ist, wenn ein Mensch erstmal ohne Arbeit und Einkommen dasteht. „Ohne Rücklagen brichst du schnell ein oder fällst durch den Boden. Wer hier klingelt, ist in Not. Da brennt es sprichwörtlich. Auslöser sind häufig unerwartete Rechnungen, die eine Familie ohne Einkommen nicht stemmen kann“, macht Sozialpädagogin Dagmar Neuburger deutlich.

Doch der Verlust des Arbeitsplatzes ist nur das eine. „Eigentlich hatten wir die Familienplanung abgeschlossen. Doch als mein Mann von heute auf morgen seine Arbeit verlor, habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Das war völlig ungeplant. Ein Überraschungsbaby sozusagen“, sagt Zara C. Das jüngste Kind ist nun knapp drei Monate alt. Und die 26-jährige Mutter ist froh, sich bei Dagmar Neuburger aussprechen zu können. „Das ist wie eine Tür, die aufgeht. Plötzlich siehst du, wie es weitergehen kann“, ist Zara C. dankbar für jedes Treffen und die spontane, unbürokratische Hilfe. „Ich saß damals gefühlsmäßig auf der Straße. Die Sozialhilfe reichte nirgendwo hin. Und es wurde finanziell immer enger und enger“, erinnert sich Zara C., deren Mann mittlerweile einen Fortbildungskurs belegt. Dass die Mutter von Zara C. samt deren jüngere Schwester vor kurzem in die Wohnung gezogen ist, spitzt die Situation zu. „Beide standen plötzlich vor der Tür, nachdem sie rausgeschmissen wurden. Jetzt wohnen sie bei uns.“ Zara C. atmet tief durch und sagt frei heraus. „Frau Neuburger – sie sind einfach mein Engel. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn ich nicht hierherkommen könnte. Es gibt eben noch gute Menschen.“

Für Sozialpädagogin Dagmar Neuburger ist die Notlage der Familie kein Einzelfall. „Es reicht nicht, ein Loch zu stopfen und dann Tschüss zu sagen. Es braucht Hilfe zur Selbsthilfe. Manchmal braucht es einen Impuls, damit die Menschen wieder weitergehen. Und manchmal braucht es außer Geld auch eine helfende Hand und ein offenes Ohr.“ Hilfe tut Not. Helfen Sie mit. „Häfler helfen“, die Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“ hilft bedürftigen Familien.