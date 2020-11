Gedenken und Trauern ist vielfältig und kann vielfältig gestaltet werden. Damit die Menschen zu Hause in den Familien der Toten beider Weltkriege gedenken können, liegen in zwei Kirchen in Friedrichshafen für die Bürgerinnen und Bürger vom Volksbund bereitgestellte „Gedenksets“ aus. Diese können kostenlos mitgenommen werden, teilt die Stadt mit.

Am Sonntag, 15. November, ist Volkstrauertag. Normalerweise finden an diesem Tag am Kriegerdenkmal und auf den Friedhöfen in den Ortschaften Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach Gedenkfeiern zum Andenken an die Toten beider Weltkriege statt und es werden Kränze niedergelegt.

In diesem Jahr ist es aufgrund der Corona-Pandemie und der geltenden weitreichenden Einschränkungen schwierig, sich zu den Gedenkfeiern zu treffen. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, entschlossen sich die Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Stadt Friedrichshafen und der Ortschaften Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach deshalb, auf die Gedenkfeiern vor Ort zu verzichten.

Auch in Corona-Zeiten sollen die Toten der beiden Weltkriege aber nicht vergessen werden. Aus diesem Grund lassen Stadt, Volksbund, Deutsches Rotes Kreuz und Sozialverband VdK am Kriegerdenkmal Kränze niederlegen. Auch auf den Friedhöfen in Ailingen, Berg, Kluftern, Ettenkirch und Raderach werden Kränze niedergelegt.

Wer möchte, kann der Toten am Kriegerdenkmal und an den Kriegerdenkmälern auf den Friedhöfen in den Ortschaften still gedenken.

Um zu Hause der Toten zu gedenken, können sich Interessierte ab Mittwoch, 11. November, ein Gedenkset im Pfarrbüro der Evangelischen Schlosskirchengemeinde Friedrichshafen, Scheffelstraße 56, zu den üblichen Öffnungszeiten (Telefon 07541 / 213 08) abholen. Auch beim Gottesdienst am Sonntag, 15. November, in der Schlosskirche werden die Gedenksets ausgelegt.

Außerdem können in der Katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus Friedrichshafen ab Mittwoch, 11. November, die Gedenksets kostenlos abholt werden. Die Kirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Gedenkset beinhaltet eine kleine Kerze und eine Handreichung mit Anregungen und Gedanken zur Gestaltung von Gedenkstunden und Gottesdiensten.