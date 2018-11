Rund 200 Bürger haben am Sonntagvormittag die Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertags in Friedrichshafen besucht. Sie fand am Kriegerdenkmal in den Uferanlagen statt. Die Besucher setzten mit ihrem Kommen ein Zeichen des Friedens, sagte Esther Stolz, die Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Friedrichshafen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK).

Stolz stellte den im nächsten Jahr 100 Jahre alt werdenden VDK vor, der dann mit dem Projekt „19 für 19“ die Kriegsgräberstätten in Europa in den Fokus rücken will. Gleichzeitig sollen die Friedhöfe zu Ausstellungsorten werden. Dank sagte die Häfler Vorsitzende dem Auswärtigen Amt für die großzügige finanzielle Unterstützung des Vorhabens und erinnerte an das Ende des Ersten Weltkriegs, an das am vergangenen Sonntag gedacht wurde, das auch im Mittelpunkt des 100. VDK-Geburtstages im nächsten Jahr stehen soll.

Der VDK sei heute eine humanitäre Organisation, die im Auftrag der Bundesregierung Soldatengräber betreue, Angehörigen Hilfe biete und private wie öffentliche Stellen unterstütze. Er finanziere sich zu 70 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. In 46 Staaten gebe es heute 833 Kriegsgräberstätten mit 2,7 Millionen Toten. Nach der Wende, so Stolz, habe man auch Aufgaben in Osteuropa übernommen, was mit Schwierigkeiten verbunden gewesen sei, da die Pflege der dortigen über 100 000 Gräber vernachlässigt worden war. Dabei erinnerte sie an die 800 Gräber, die zuletzt zufällig in Wolgograd entdeckt worden waren.

„Die Kriegsgräberfürsorge hat noch viel zu tun“, betonte Esther Stolz, wobei der VDK auch auf die Jugend in Europa setzt. Für diejenigen, denen Offenheit wichtig ist, gibt es beim VDK spannende Angebote, sagte sie und freute sich auf den Beitrag der Jugend zur internationalen Verständigung. Für das Ziel, sich gemeinsam für den Frieden einzusetzen, hat der VDK unter anderem ein neues Logo als europäische Friedensorganisation kreiert.

Esther Stolz, die seit elf Jahren der Ortsgemeinschaft vorsteht, dankte ihrem Vorgänger Georg Prasser, der sich 50 Jahre lang um den VDK in Friedrichshafen an vorderster Stelle kümmerte. Außerdem dankte sie der Reservistenkameradschaft Friedrichshafen und den Soldaten der Staufer-Kaserne in Pfullendorf für das Totengedenken und die alljährliche Spendenaktion, wie auch dem DRK für dessen Unterstützung. Gemeinsam mit ihnen legten Esther Stolz und Magda Krom, der Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, am Kriegerdenkmal Kränze nieder. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Sängerbund unter der Leitung von Adriana Lang und dem Stadtorchester unter der Leitung von Pietro Sandro.