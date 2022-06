Gedenk-Gottesdienst für verstorbene Patienten

Bei einem Gedenk-Gottesdienst wird der Medizin Campus Bodensee (MCB) am Dienstag, 13. Juli, um die Menschen trauern, die im Klinikum Friedrichshafen oder in der Klinik Tettnang im vergangenen Jahr verstorben sind. Laut Mitteilung der Klinikleitung beginnt die öffentlichen Gedenkfeier um 17 Uhr am kleinen Teich beim Hubschrauberhangar hinter dem Klinikum Friedrichshafen. Sie wird von den Krankenhausseelsorgern Pfarrerin Ulrike Hermann und Dr. Thomas Borne gestaltet. Die Idee zu diesem Gedenk-Gottesdienst entstand im vergangenen Jahr: Ein Moment des Innehaltens im Gedenken an die in einem Krankenhaus Verstorbenen gemeinsam mit Ärzten und Pflegekräften, die Tag und Nacht um das Leben ihrer Patienten gekämpft haben, und den Hinterbliebenen ist wichtig für alle. Willkommen sind bei dieser öffentlichen Anteilnahme alle Menschen, die Angehörige verloren haben, und Mitarbeitende des Medizin Campus Bodensee, heißt es. Die Gedenkfeier findet bei jedem Wetter statt und wird musikalisch umrahmt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.