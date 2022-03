Gedanken zum ärztlich assistierten Suizid

Der ärztlich assistierte Suizid beschäftigt die Hospizgruppe Friedrichshafen. Zu diesem Themenkomplex ist ein Vortragsabend am Sonntag, 20.März. Die Palliativmedizinerin Dr. Silvia Bangen-Simoni fragt in ihrem Referat „Beim Sterben helfen?“. Die Krankenhausseelsorgerin und ev. Theologin referiert zu „ Ich will leben - ich will sterben“. Den Weg einer Patientin in schwerer Krankheit aus ärztlicher Sicht beleuchtet Dr. Elvira Kern-Nagel, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Radioonkologie. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr im Haus der Kirchlichen Dienste, Katharinenstrasse 16. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt ist frei. Die Häfler Hospizbewegung hat auf ihrer Homepage eine Stellungnahme zum ärztlich assistierten Suizid veröffentlicht: www. hospizbewegung-fn.de