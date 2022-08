Geburtstagsüberraschung nach Rücken-OP

Eigentlich wollte Volker Nickel am Bodensee gemeinsam mit seiner Frau ein paar Tage Urlaub machen: „Berge und Wasser sind für uns die schönste Kombination“, erzählt er und weil das so ist, haben die in Siegburg wohnenden Nickels ihren Wohnwagen in Tettnang stationiert. Davon berichtet der Medizin Campus Bodensee (MCB) in einer Pressemitteilung.

Kaum in Tettnang angekommen und eingerichtet, wurden die Schmerzen im Rücken des Lufthansa-Piloten Nickel, der in seinen rund 31 Jahren bei der deutschen Airline schon alle erdenklichen Ziele auf der Welt geflogen ist, doch schlimmer und er wandte sich an einen ansässigen Orthopäden, der ihn direkt ins Klinikum Friedrichshafen einwies. Hier wurde er von Prof. Dr. Ludwig Oberkircher an einer komplexen Wirbelsäulen-Problematik operiert.

An seinem 63. Geburtstag, zwei Tage nach der OP, erfüllten ihm sein Operateur, sein Anästhesist Prof. Dr. Volker Wenzel und Christoph-45-Pilot Jochen Fleckenstein einen Wunsch: Volker Nickel durfte den am Klinikum Friedrichshafen stationierten DRF-Rettungshubschrauber Christoph 45 aus allernächster Nähe betrachten. Sicherheitshalber wurde er im Rollstuhl zum Helikopter geschoben, doch der fitte Mann stand laut Pressemitteilung zwei Tage nach der OP sicher daraus auf und war einfach gerührt: Ein Mann, der mit 14 Jahren zum ersten Mal geflogen ist, der mehr als 20 000 Flugstunden vorzuweisen hat und aktuell einen Jumbo-Jet (Boing 747) fliegt, freute sich sehr über dieses besondere „Geburtstagsgeschenk“, so der MCB.

Auch wenn er nicht mit Christoph 45 fliegen durfte, sei Nickel begeistert gewesen und tauschte sich stehend angeregt mit seinem Piloten-Kollegen aus. Seine allgemeine Fitness sei eine gute Voraussetzung für einen schnellen Genesungsprozess, denn Volker Nickel will weiterhin fliegen, so lange es geht – also noch zwei Jahre, denn dann sei leider Schluss mit der professionellen Fliegerei. Von seinem ersten Flug nach der OP, so versprach er, schickt er Bilder nach Friedrichshafen.