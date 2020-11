Geburtstag ohne große Feier für Kinder und Erwachsene

Eigentlich würde das Foyer des Mutter-Kind-Zentrums in Friedrichshafen in diesen Tagen so richtig nach Kindergeburtstag aussehen – mit bunten Luftballons, fliegenden Luftschlangen, Spielangeboten, Kinderschminkecke und Kostümen. Besucher könnten den Kreißsaal und den Bauwagen der Pädiatrischen Psychosomatik besichtigen, über die kleinen Wärmebettchen staunen, und das Mukiz würde durch die Gegend hopsen, Gummibärchen und Autogrammkarten verteilen. Doch Corona machte alle Pläne zunichte. Zehn Jahre wird das Mutter-Kind-Zentrum (Mukiz), und weil es das erste seiner Art in dieser Region war, wird dieses runden Geburtstags dennoch gedacht, schreibt der Medizin-Campus Bodensee in einer Mitteilung.

Am 4. November 2010 wurde der „Anbau“ am Klinikum Friedrichshafen offiziell eröffnet, und am 13. November erblickte das erste Neugeborene im Kreißsaal das Licht der Welt: Raphael Bastiane DeBacco wird also in wenigen Tagen auch zehn Jahre alt. Seitdem wurden im Mukiz 10 600 Kinder geboren, darunter viele Zwillinge und manche Drillinge.

Jährlich suchen annähernd 8000 kleine und junge Patienten Hilfe in diesem Kompetenzzentrum und darüber hinaus noch ungefähr 1000 mehr, die bei einer Geburt unterstützt wurden. Hierbei kümmert sich das interprofessionelle Team aus Hebammen, Frauen- und Kinderärzten sowie gegebenenfalls Anästhesisten und Kinderkrankenschwestern täglich um die frischgebackenen Familien. „Frühchen“ werden auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation gepflegt und „aufgepäppelt“. Das Team der Spezial- und Notfallambulanz der Klinik für Kinder- und Jugendliche versorgt kleinere und größere Wehwehchen der Kinder und Jugendlichen. Und natürlich gibt es auch eine stationäre Versorgung – sowohl von somatisch erkrankten Kindern und Jugendlichen, aber auch von psychosomatischen jungen Patienten in der Sektion Pädiatrischen Psychosomatik. Hier agieren nicht nur Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte, sondern auch Therapiehund Hope. Im Mutter-Kind-Zentrum finden sich auch die Ambulanz der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe mit dem von den Fachgesellschaften zertifizierten Brustzentrum, die Elternschule der Häfler Hebammen, die Krankenhausschule für die Patienten der Pädiatrischen Psychosomatik und ein kleiner OP-Saal für die Kaiserschnitt-Geburten.