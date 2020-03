In den beiden geburtshilflichen Abteilungen des Medizin-Campus Bodensee läuft die Geburtshilfe auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit gewissen Einschränkungen weiter. Denn natürlich kommen auch in Krisenzeiten Kinder zur Welt.

Entspannt liegt die drei Tage alte Cleo Luise Strohmaier auf Mamas Brust, die Sonne scheint ins Zimmer des Mutter-Kind-Zentrums am Klinikum Friedrichshafen, und – weil es bedingt durch das Besuchsverbot so still ist auf der Wochenstation – sogar das Zwitschern der Vögel ist zu hören.

Mama Helena und Cleo Luise sind ganz entspannt. Das kleine Mädchen ist gesund, wog 3830 Gramm bei ihrer Geburt am 17. März und misst 54 Zentimeter. „Ich bin unendlich glücklich. Und froh darüber, dass mein Mann bei der Entbindung dabei sein konnte. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft“, sagt die 26-Jährige Eventmanagerin auf der Blumeninsel Mainau.

Dass er seine beiden Frauen jetzt nicht besuchen kann, dass Omas und Opas sich gedulden müssen bis zum ersten Blick auf das neue Familienmitglied, kommentiert Helena Strohmaier mit den Worten: „Jetzt ist es wie es ist.“ Sie genießt die Ruhe und nutzt alle digitalen Möglichkeiten, um mit Familie und Freunden das Glück zu teilen.