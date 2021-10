Geburtenstarke Monate am Medizin Campus

September und Oktober waren aus Sicht des Medizin Campus Bodensee Friedrichshafen zwei ganz geburtenstarke Monate, teilt die Einrichtung mit: Im Kreißsaal der Klinik Tettnang hätten die freiberuflichen Hebammen 103 kleinen Mädchen und Jungen auf die Welt geholfen, so dass sich die Zahl der Neugeborenen dort auf 701 innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2021 erhöht habe, was ein Zuwachs um 3,2 Prozent bedeute. Im Vorjahr hätten die Tettnanger mit 880 Neugeborene einen neuen Rekord aufgestellt.

Im Klinikum Friedrichshafen sei am 12. Oktober um 15.55 Uhr die 1000. Geburt verzeichnet worden: Die kleine Alyia Dua Demirtas wog 2760 Gramm bei einer Körperlänge von 47 Zentimeter. Im Kreißsaal des Klinikums, der Teil des Mutter-Kind-Zentrums ist, sei die Zahl der Neugeborenen in den ersten neun Monaten des Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und die 1000. Geburt gab es damals am 1. November.

Hebamme Meike Sigel sei nicht nur seit 1981 Hebamme, sondern seit vier Jahrzehnten auch Hebamme in der Klinik Tettnang. Ihre Kolleginnen überraschten Sie mit einem großen Blumenstrauß, Oberärztin Dr. Birte Finkh-Oldach und Jürgen Sachsenmaier von der Klinik Tettnang gratulierten ebenfalls.