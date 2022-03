Gebüsch in Markdorf brennt - Strohballen und Hochspannungsleitung in Gefahr

Ein Gebüsch in Markdorf hat am Freitagnachmittag gebrannt. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Markdorf. Gegen 17.20 Uhr meldeten Anrufer das Feuer und starke Rauchentwicklung zwischen Wangen und der Bahnlinie Wald. Strohballen, ein Holzlager und eine Hochspannungsleitung waren in Gefahr.

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf rückte mit Löschzug und Tanklöschfahrzeug aus. Laut Bericht brannte das Gestrüpp an einer Böschung über 20 Meter. Es bestand demnach Gefahr einer weiteren Ausbreitung auf Strohballen, gelagertes Häckselholz sowie eine Hochspannungsleitung.

Die Einsatzkräfte nahmen insgesamt vier Strahlrohre und löschten den Brand. Für die Nachlöscharbeiten pendelten sie mehrmals zu Hydranten, um Wasser aufzutanken.

Landwirt hilft mit Traktor

Die bereits vom Feuer beschädigten Heuballen wurden auseinandergezogen und abgelöscht. Ein Landwirt half hier mit dem Traktor. Die abgebrannte Fläche und Umgebung wurde gut gewässert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Landwirt verlor einige Heuballen. Tiere haben einen Teil ihres Lebensraums verloren.

Mit vier Strahlrohren löscht die Feuerwehr einen Brand am Freitagmittag. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war ebenso vor Ort wie Einsatzkräfte des DRK Markdorf. Die Feuerwehr Markdorf war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz.

„Wir weisen bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf hin, dass wir wegen der anhaltend trockenen Witterung eine hohe Waldbrandwarnstufe haben und eine hohe Gefahr von Flächenbränden. Rauchen, Feuer machen oder Grillen in der Natur kann derzeit besonders fatale Folgen haben, deswegen bitten wir davon abzusehen“, schreibt die Feuerwehr Markdorf. Es bestehe außerdem generell von 1. März bis 30. Oktober ein Rauchverbot in Wäldern.