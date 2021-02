Bäume entlang der Gebhardstraße werden gepflegt und einige müssen auch gefällt werden. Die Arbeiten dauern von Montag, 22., bis Freitag, 26. Februar, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Gebhardstraße zwischen der Eckenerstraße und der Hans-Böckler-Straße wird demnach ab Montag, 22. Februar für eine Woche gesperrt. Die Bäume und Sträucher müssen gepflegt und einzelne auch entfernt werden. Deshalb ist die Gebhardstraße werktags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Während der Pflegearbeiten besteht in der Gebhardstraße und in der Gerberstraße Halteverbot. Wer tagsüber durch die Gebhardstraße fahren will, wird umgeleitet über die Eckenerstraße, die Georgstraße und die Hans-Böckler-Straße. Fußgänger können laut Mitteilung passieren.