Geben und Nehmen: In Jettenhausen findet ein Schenktag statt

Soziales Handeln, Nachhaltigkeit und Müllvermeidung: Das ist die Grundidee, die hinter dem ersten Martinsschenktag steckt, der am Samstag, 12. November, im Gemeindesaal unter der Kirche in Jettenhausen stattfindet. Beginn der Vergabe ist um 10 Uhr.

Die Idee für den Schenktag kam Gabriele Rückert, nachdem sie eine Veranstaltung dieser Art in der Gemeinde Bodnegg besucht hatte. „Zu Hause liegt oft zu viel herum, das aber zum Wegwerfen zu schade ist“, sagt sie. „Es geht ja auch um Nachhaltigkeit.“ Beim Martinsschenktag soll es deshalb darum gehen, Dinge die man selber nicht mehr braucht, abzugeben und dafür etwas mitzunehmen, was einem gefällt. Wer will kann auch nur etwas abgeben oder mitnehmen.

Was in zwei Hände passt

Wichtig ist, dass die Waren, die gebracht werden, in zwei Hände passen, gut erhalten sind und zu schade zum Wegwerfen sind. Sperrmüll und elektrische Artikel werden nicht angenommen. Warenannahme ist zwischen 9 und 9.45 Uhr. Abgegeben werden die Waren von 10 bis 11.30 Uhr. Angenommen werden unter anderem Geschenk- und Deko-Artikel, Haushaltswaren und Wäsche, Spiele, Bastelbedarf, Regenschirme, kleine Taschen und nicht elektronisches Werkzeug.

Da der Schenktag in diesem Jahr zum ersten Mal in Jettenhausen stattfindet, wird die Artikelauswahl zunächst eng begrenzt. Bei entsprechender Nachfrage könnte der Schenktag im Frühjahr wiederholt und erweitert werden. Gabriele Rückert zufolge ist die Resonanz auf die Veranstaltung schon im Vorfeld durchaus positiv: „Alle, denen ich davon erzähle, sind begeistert.“

Nichtabgeholte Waren wieder mitnehmen

Das Organisationsteam des Schenktags arbeitet komplett ehrenamtlich. Die Initiatorin appelliert an alle, die etwas abgeben, nach dem Schenktag nochmal vorbei zu schauen, um ihre nicht abgeholten Waren wieder mitzunehmen.