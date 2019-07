Im Auftrag des Deutschen Bundestags führt die gemeinnützige Organisation „Open Door International“ (ODI) bereits seit über 25 Jahren das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) für junge US-Amerikaner fort. Auch im Bodenseekreis werden Gastfamilien für junge US-Amerikaner gesucht.

Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen treibt diesen interkulturellen Austausch auch in seinem Wahlkreis voran und sucht aufgeschlossene Gastfamilien im Bodenseekreis, heißt es in einer Mitteilung. Bei den Teilnehmern handelt es sich um Absolventen von US-High Schools, die zwischen 17 und 18 Jahren alt sind. Nach einem zweimonatigen Intensivsprachseminar in Bonn werden diese ab 24. August in die Regionen Deutschlands reisen, dort bei Gastfamilien leben, zur Schule gehen und später ein Praktikum absolvieren.

So werden im Bodenseekreis Gastfamilien unter anderem für Nicole und Nathan gesucht. Nicole ist in ihrer Freizeit gerne in der Natur und betreibt viel Pferdesport. Sie ist auf einer Farm aufgewachsen und eine Tierliebhaberin. Sie interessiert sich sehr für nachhaltige Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Nicole würde gerne Praktika in diesen Bereichen absolvieren. Nathan besucht in seiner Freizeit gerne verschiedene Museen. Zudem interessiert er sich für Astronomie. Aber auch Frisbee- und Fußballspielen machen ihm Spaß. Am Wochenende schaut er gerne mit seiner Familie einen Film an oder geht mit seiner Hündin Laika spazieren. Seine liebste Fernsehserie ist „Deutschland 83“.

Riebsamen würde sich freuen, wenn Familien aus seinem Wahlkreis bereit wären, einen Schüler aufzunehmen: „Ich sehe hier für beide Seiten eine große Bereicherung. Die Gastfamilie und der Austauschschüler können viel voneinander lernen.“