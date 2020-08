Gasgeruch hat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr am Romanshorner Platz einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem die Bahnunterführung, wo der gas- oder benzinähnliche Geruch deutlich wahrzunehmen war, gesperrt worden war, konnte laut Polizeibericht von den Einsatzkräften in Erfahrung gebracht werden, dass in der dortigen Tiefgarage bei der Erneuerung der Fahrbahnoberfläche ein Klebemittel verwendet wurde, und dieses den intensiven Geruch verursache. Als die temporär abgeschaltete Belüftungsanlage wieder in Betrieb genommen wurde, konnte der Geruch verstärkt im Bereich der Unterführung wahrgenommen werden. Gesundheitsgefahr bestand jedoch nach Auskunft der Feuerwehr und der Baufirma nicht.