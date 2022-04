Den Gartenzaun eines Anwesens im Resedenweg fuhr ein Unbekannter am Montag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr an, wie die Polizei mitteilt. Trotz eines Sachschadens in Höhe von mehreren 100 Euro suchte der Unfallverursacher das Weite. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.