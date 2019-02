Gartengruppe bietet Platz für bis zu 25 Kinder

Der Kindergarten Kluftern ist gewachsen. Die Gartengruppe hat ihr Zuhause in einem separaten Erweiterungsbau gefunden, der in Modulbauweise entstanden ist. Zurzeit besuchen 16 Kinder die Gruppe, die sich aber im Lauf der kommenden Monate noch weiter füllen wird.

Modern und hell sind die neuen Räume, die in nur zehn Monaten und elf Tagen – vom Beschluss des Ortschaftsrates bis zum Einzug – entstanden sind, wie Ortsvorsteher Michael Nachbaur in seiner Begrüßung zur offiziellen Eröffnungsfeier feststellte. Die Kosten für die neuen Räumlichkeiten belaufen sich auf gut 270 000 Euro. Vor den Sommerferien vergangenen Jahres ist die Bodenplatte gegossen worden, danach kamen die Baumodule, die Dämmung, der Innenausbau – und schließlich konnten am 10. Dezember die ersten Kinder in die Gartengruppe einziehen.

Die 161 Quadratmeter sind in Empfangs- und Eingangsbereich, einen Bau- und Spieleraum, den Sanitärbereich, einen Küchenbereich sowie einen Mitarbeiter- und Büroraum unterteilt. Ein außen liegender verstellbarer Sonnenschutz sowie ein Zusatzdach als „Warmdach“ verhindern Wärmebrücken, sodass es auch bei sommerlichen Temperaturen im Inneren angenehm bleibt. Zurzeit wird der Außenbereich gestaltet, der direkt mit dem Garten des Kindergartens verbunden ist.

Durch die räumliche Gestaltung seien eine vielfältige Förderung sowie Bildung, Spiel und Bewegung, Malen und Gestalten, Konstruieren und Forschen, aber auch Ruhe und Rückzug möglich, sagte Nachbaur. Und Bürgermeister Andreas Köster ergänzte: „Der Anbau ist ein weiterer Baustein, um die dringend benötigten Kindergartenplätze zu schaffen. Vor ein paar Jahren wurden in Friedrichshafen 500 Kinder im Jahr geboren, heute sind es schon 600 Kinder und bald werden es 700 sein“, prophezeite der Schultes.

Der Kindergarten steht in Trägerschaft der Stadt und wird von der Zeppelin-Stiftung finanziert. Ulrike Schulta, Leiterin des Kindergartens Kluftern, erklärte, dass zurzeit 16 Kinder die Gruppe besuchen. Die übrigen Plätze seien aber bereits vergeben seien und werden sich jetzt sukzessive füllen.

Die Kinder der Außengruppe begrüßten die geladenen Gäste mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen?“ und demonstrierten auch gleich, wie ihre Gartengruppe entstanden ist. Das war nicht nur unterhaltsam, sondern gleich der Beweis, wie schnell und auch unbürokratisch Platz für Kinder geschaffen werden kann. Nach der offiziellen Eröffnung hatten interessierte Bürger die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen.