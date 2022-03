Gartenabfälle werden abgeholt

An folgenden Terminen findet in Friedrichshafen die Gartenabfallsammlung statt: Bezirk D am Montag, 7. März; Bezirk C am Dienstag, 8. März; Bezirk B am Mittwoch, 9. März; Bezirk A am Donnerstag, 10. März; Bezirk E am Dienstag, 15. März.

Das kompostierbare Material muss am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden, teilt das Landratsamt mit. Damit die Mitarbeiter des Abfuhrunternehmens den Abfall abtransportieren und entsorgen können, sind folgende Regeln zu beachten.

Gesammelt werden Baum-, Hecken-, Strauchschnitt (keine Rodungen), Rasenschnitt, Laub, Stroh, Heu, Stauden, Abraum von Beeten, Blumen, Balkonpflanzen und Abdeckreisig.

Äste und sonstiger Baum- und Strauchschnitt sollte auf eine Länge von maximal eineinhalb Meter gekürzt und gebündelt werden. Kleinmaterial sollte in gut einsehbare und handliche Behälter gefüllt werden. Gelbe Säcke, dünnwandige Säcke oder BigBags und ähnlich große Behältnisse dürfen nicht benutzt werden. Die Gebinde und Behälter dürfen jeweils nicht schwerer als 20 Kilogramm sein. Abgefahren werden nur Gartenabfälle in haushaltsüblichen Mengen.

Nicht mitgenommen werden Gartenabfälle, denen Metall- oder Plastikteile anhaften und solche, die nicht gebündelt sind oder in BigBags bereitgestellt sind. Baum- und Strauchschnitt mit einer Astlänge von mehr als eineinhalb Metern und Äste mit einer Stärke von mehr als zehn Zentimetern im Durchmesser werden ebenfalls nicht mitgenommen. Auch verschnürte Säcke und zweckentfremdete Gelbe Säcke können nicht entleert werden.