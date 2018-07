Berlin, Stuttgart, Lausanne und nun – Fischbach. Gardi Hutter präsentiert im Bahnhof Fischbach am Donnerstag, 10. Februar, ihr neues Programm „Die Schneiderin“. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 27,40 Euro, an der Abendkasse 29 Euro.

Mit dem neuen Bühnenwerk haben Hutter und Regisseur Michael Vogel (Familie Flöz) ein Theaterstück über die Endlichkeit des Seins und die Unendlichkeit des Spiels erschaffen. Dabei wird, wie bei Hutter üblich, weder an Boshaftigkeit noch an Unglück gespart. Die Abgründe tun sich sprichwörtlich im Nähkästchen auf. Nach der Premiere im Casinotheater geht „Schneiderin“ Hutter mit ihrem mittlerweile vierten Soloprogramm auf Tournee. Die St. Galler Schauspielerin, Autorin und Clown-Komödiantin Hutter gilt als das weibliche Vorbild in der Sparte Clowntheater. Für ihre Filme, Bücher und Bühnenprogramme hat die 57-Jährige bereits diverse Preise erhalten. So wurde sie zum Beispiel mit dem Wilhelmshavener Knurrhahn (1987), dem Hans Reinhart-Ring (1990), dem St. Galler Kulturpreis (1995) und dem Schweizer Kleinkunstpreis (2005) ausgezeichnet.

www.gardihutter.com