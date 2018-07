Ganz „FN rollt“ durch die Stadt

Zum siebten Mal heißt es am Freitag, 11. Juni, in der Häfler Innenstadt und Umgebung wieder „FN rollt -- Skaten in FN“. Häfler Bürger sollen auf Inlineskates ihre Stadt entdecken und dürfen an diesem Tag von 19 Uhr an überall dort fahren, wo sie sonst nicht gern gesehen sind. Oberbürgermeister Andreas Brand wird den Startschuss geben.

Größte Neuerung in diesem Jahr ist das „School Battle“. Alle Schulen aus dem Großraum Friedrichshafen wurden im Vorfeld der Veranstaltung angeschrieben, ob sie nicht Lust haben, an „FN rollt“ teilzunehmen. Beim „School Battle“ werden die Schulen mit Trillerpfeifen ausgestattet und können mal so richtig Krach machen. Die lauteste Schule gewinnt einen goldenen Skate-Schuh. „Ziel der Neuerung ist es, mehr junge Leute in ,FN rollt’ miteinzubeziehen. Trotzdem ist das Event nicht zu schullastig, denn auch alle anderen Häfler, die Lust haben, können an diesem Tag mitskaten“, sagt Mitorganisator Uli Meschenmooser. Die Strecke hat eine Länge von etwa 13 Kilometern, ist zum Teil frisch geteert und führt von der ZF Arena aus über die Meistershofener, Teuringer, Rotach- und Ittenhauserstraße nach Ailingen. Von da aus geht es über Hirschlatt zur Messe, die mit zwei bis drei schnelleren Runden für die Speed-Fans umrundet werden soll. Über Allmannsweiler geht es zurück an die ZF Arena. (mpl)