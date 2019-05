285 Kilometer in 72 Stunden per pedes zurücklegen. Das sind im Schnitt 95 Kilometer pro Tag – und das dreimal nacheinander. Den Bodensee einmal komplett umrunden. Und das in einem flotten Walking-Tempo von rund 6,5 Kilometer pro Stunde. Pausen? Wenige. Geschlafen wird später. Mit diesem Ziel ist Heiko Thamm am Mittwoch an der Häfler Musikmuschel an den Start gegangen – und das bei äußerst bescheidenen äußeren Bedingungen. Der Ravensburger Ultraläufer hat aber nicht nur sportliche Ziele im Sinn. Mit seiner Aktion will er die Kampagne „Zwei Milliarden Kilometer Richtung Schutz. Jeder Schritt zählt“ der UNO-Flüchtlingshilfe unterstützen und darauf aufmerksam machen, welche enormen Anstrengungen Millionen von Flüchtlingen weltweit auf sich nehmen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr. Der Himmel ist trüb. Wenige Minuten später wird es wie aus Kübeln schütten. Heiko Thamm scheint das alles nichts auszumachen. Seine Ausrüstung ist regensicher und seine Laune bestens. „Ich will meinen Beitrag leisten. Und ich will andere Menschen für diese Problematik sensibilisieren“, sagt der 59-Jährige mit Blick auf die UNO-Kampagne. Nebenbei wolle er Spenden für die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR sammeln – mindestens einen Euro für jeden zurückgelegten Kilometer, betont Thamm. Dass er aber auch seine körperlichen Grenzen ausloten will, daran lässt er keinen Zweifel. „Ich bin schon dreimal im Rahmen des Friedensweges um den See gelaufen“, erzählt er. „Aber 285 Kilometer in drei Tagen sind schon eine ganz besondere Herausforderung.“

6,8 Kilometer pro Stunde

Walken ist für Heiko Thamm zur Leidenschaft geworden. „Allein im vergangenen Jahr habe ich auf diese Weise 6666 Kilometer zurückgelegt. Mittlerweile habe ich auch mein Tempo auf knapp 6,8 Kilometer pro Stunde gesteigert“, berichtet er und geht die erste Etappe mit großem Optimismus an. „Ich habe mir in den ersten 24 Stunden mindestens 130 Kilometer vorgenommen“, sagt er. Zu tragen hat er nicht nur sein eigenes Körpergewicht, sondern zusätzlich einen mit dem Nötigsten beladenen Rucksack. In den Schlafsack schlüpfen will er zwischendurch nur für wenige Stunden. „Nur wenn es mich umhaut“, meint er trocken. Dass ihm sein Hobby auch gesundheitlich guttut, davon ist Thamm überzeugt. „Ich habe Bluthochdruck“, sagt er. „Deswegen hat mir mein Arzt empfohlen, lieber zu walken statt zu joggen.“

Und dann ist es soweit. Mit einem Lachen auf den Lippen geht Heiko Thamm in Richtung Graf-Zeppelin-Haus – ganz allein und ohne Begleitung. Sein Weg und sein aktueller Standort können unter seinem Account bei Facebook nachverfolgt werden. Am Samstag treffen wir uns um zwölf Uhr an gleicher Stelle wieder“, sagt er siegessicher. Man darf also gespannt sein – viel Glück.