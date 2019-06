„Game of Drones“: Ausstellung im Zeppelin-Museum zeigt unbemannte Flugobjekte

Mit der Eröffnung der diesjährigen großen Sommerausstellung zeigt sich das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen wieder einmal von seiner herausragend starken Seite, nämlich der interdisziplinären Verknüpfung von Kunst und Technik. „Game of Drones – Von unbemannten Flugobjekten“ widmet sich von 7. Juni bis 3. November der Auseinandersetzung technischer Möglichkeiten und ihren ambivalenten Auswirkungen auf Mensch und Natur einerseits sowie der künstlerischen Nutzung und kritischen Betrachtung andererseits.

Drohnen in großer Auswahl sind heutzutage für jeden von uns erwerbbar. Fliegende Kameras, die vom Boden aus gesteuert werden und vielleicht über die Frühstücksterrasse brummen, hat mancher schon mit zwiespältigen Gefühlen erlebt. Die Welt gefahrlos von oben zu sehen ist ein Menschheitstraum, der so alt ist wie der Wunsch zu fliegen. Die Geschichte der Luft- und Raumfahrt ist auch die Geschichte unbemannter Flüge, die der Risikominimierung und Erprobung technischen Fortschritts dienten.

Die Eroberung des Himmels begann 1783 in Frankreich mit dem Aufstieg eines Ballons im Auftrag von König Ludwig XVI. Dort, wo der Ballon niederging, fühlten sich die Menschen bedroht und wehrten sich mit Mistgabeln gegen das Flugobjekt. Für Jürgen Bleibler, Kurator des technischen Teils der Ausstellung, ein frühes Beispiel für die Ambivalenz zwischen Machbarkeit, Nutzung und Wirkungen. „Game of Drones“ zeigt historische und aktuelle Exponate aus dem Spielzeugbereich, Modellbau und aus der militärischen Nutzung. Aufklärungs- und Waffensysteme spiegeln die Faszination der Möglichkeiten ebenso wider wie das Grauen, das von den Überwachungs- und Tötungsgeräten ausgeht, deren Größe und Aussehen von mehreren Meter großen, blicklos wirkenden, betongrauen Flugzeugen bis raketenähnlichen Geschossen reicht, über filigran aussehende Konstruktionen aus Rotoren, die um eine Kamera befestigt sind, bis zu insektengleichen Hightech-Mordwerkzeugen. Mit Schwarmintelligenz können auf diese Weise, von nur einem bemannten Flugobjekt gesteuert, Ziele anvisiert und beschossen werden.

Dem gegenüber stehen die Möglichkeiten, auch entlegene und gefährliche Orte der Welt von oben zu sehen, diese Bilder und Filme in Echtzeit zu übertragen und sie helfend und künstlerisch zu nutzen. Zahlreiche Installationen hat Ina Neddermeyer, Kuratorin des künstlerischen Teils der Ausstellung, ausgewählt. Das Video des thailändischen Künstlers Korakrit Arunanondchai nutzt die Drohne zu Filmaufnahmen und zugleich als körperlosen Geist und Gesprächspartner Chantri. Ignacio Acosta und Frédérick A. Belzile beschäftigen sich mit der Nutzung von Drohnen durch indigene Völker, die gegen die Zerstörung ihres Lebensraums kämpfen. Modische Verhüllungen gegen Infrarot-Sichtbarkeit, Kompositionen aus Drohnengeräuschen, filmische Auseinandersetzungen mit tödlichen autonomen Waffen und der Kriegsführung aus der Ferne sowie die Kreation ästhetischer Bilder sind zu sehen, in denen die Kunstschaffenden Subjekt und Objekt zugleich sein können. Die Vermischung der Perspektiven, die Verbindung von Mensch und künstlicher Intelligenz in Form einer Drohne fehlt auch nicht im Team von „Game of Drones.“ Sie oder er oder es heißt „Claire“ und soll auf unterschiedlichen Kanälen ihre Sicht der Welt zeigen. Spannend ist auch, wie wiederum die Natur zur Beherrschung der Technik eingesetzt wird. Beispielsweise bildet das französische Militär Adler aus, um Drohnen vom Himmel zu holen.

Auf ganz andere Art holt James Bridle Drohnen auf die Erde. Er bildet ihre Silhouetten ab. Eine davon ist seit kurzem vor dem Museum zu sehen und bildet Wegweiser und Einladung zur Ausstellung zugleich.