Galerie Lutze zeigt „On Foil von Thom Barth

Die Galerie Bernd Lutze, Zeppelinstraße 7, zeigt bis 8. Januar die Ausstellung „On Foil“ von Thom Barth. Coronabedingt gab es keine Vernissage. Barths bevorzugtes Material sind laut Galerie die früher beim Offsetdruck benötigten Montagefolien. Sie sind durchsichtig – Träger für Abbildungen und Texte aller Art. Immer sind es Informationen aus zweiter Hand, die durch Barths künstlerische Eingriffe ihres Kontextes beraubt und durch Übermalung, Überzeichnung und Überlagerung mit zusätzlich kopiertem Bildmaterial zu Bildkörpern verdichtet werden. In den vielschichtigen Materialcollagen und Installationen setzt er sich mit der zunehmend medialen Vermittlung und Zerstückelung unserer Erfahrungswelt auseinander. Zu sehen sind rund 25 Arbeiten aus 30 Jahren seines Schaffens.

Thom Barth wurde 1951 in Friedrichshafen geboren, studierte 1972 bis 1974 an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt und 1974 bis 1981 an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Er erhielt mehrere Kunstpreise und war Mitte der 90er-Jahre sowohl Gastprofessor an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste als auch an der Hochschule für Gestaltung im ZKM (beide in Karlsruhe). 2009 bis 2010 war er „artist in residence“ an der Zeppelin-Universität.

Die Galerie bietet während der Ausstellung am 17. November, 8. und 29. Dezember und am 5. Januar jeweils ab 20 Uhr Führungen an. Um Voranmeldung unter Telefon 07541 / 227 13 wird gebeten. Es gelten immer – auch während der Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, am Samstag von10 bis 13 Uhr – die aktuellen Coronavorschriften.