Galerie Lutze zeigt Kunst von Romane Holderried Kaesdorf

Bis 11. Februar in der Galerie Lutze (Zeppelinstraße 7). Geöffnet Mittwoch bis Freitag von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr. Am Mittwoch, 25. Februar findet um 20 Uhr eine Führung statt.

Wahrscheinlich einem Kritiker, der ihre Malerei falsch aufgefasst hat, verdanken wir einen Brief von Romane Holderried Kaesdorf, in dem sie sehr deutlich wird: „Meine Zeichnungen sind nicht boshaft, nicht witzig, nicht skurril, nicht gesellschaftskritisch – ich zeichne keine Spießer – die landläufigen Begriffe dieser Eigenschaften sind oberflächlich und interessieren mich nicht.“ Das ließ die Biberacher Künstlerin 1979 einen gewissen Herrn Hirscher wissen.

Dabei kann man die Einschätzung dieses Herrn durchaus verstehen, wenn man die Ausstellung besucht, die der Galerist Bernd Lutze zum 100. Geburtstag Holderried Kaesdorfs ausrichtet. Es wirkt ja tatsächlich skurril, wenn zwei Männer Stühle in einen liegenden Schrank stellen. Sowie boshaft seitens der Künstlerin, wenn es einem Anzugträger nicht gelingt, sich ordentlich auf einen Stuhl zu setzen. Und galten diese Interieurs nicht schon lange als spießig, bevor Holderried Kaesdorf sie skizzierte?

Plötzlich spielen die Figuren verrückt – aber mit der größten Selbstverständlichkeit.

Aber Romane Holderried Kaesdorf wollte die Verhältnisse nicht karikieren. Ihre Kunst ist nicht im politischen Sinn gesellschaftskritisch. Um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ging es ihr zum Beispiel nicht. Und doch zielt diese Kunst auf Veränderungen, die weitaus umfassender sind: Holderried Kaesdorf erprobte in ihren Zeichnungen und den grob ausgeführten Bildern um ein neues Verhältnis der Menschen untereinander und zu den alltäglichen Dingen, die sie umgeben. Nie machen ihre Figuren das, was als vernünftig oder praktisch gilt, zur Regel ihres Verhaltens – auch nicht im Umgang mit ihrem eigenen Körper. So nehmen diese Figuren oft merkwürdige Körperhaltungen ein. Es sind Jedermänner und Jederfrauen mit uniformen Gesichtsprofilen, die plötzlich verrückt zu spielen scheinen – würde ihr Verhalten dabei nicht so selbstverständlich wirken: Da steht einer auf einem Bein und legt das andere auf dem Tablett ab, das er trägt, als wolle er sich selbst servieren. Da spielen Männer mit ihren Fingern, als hätten sie nie gelernt, auf drei zu zählen. Oder eine Frau legt einen Stuhl über ihre Knie, als hätten Stühle nicht den Zweck, sich auf sie zu setzen. Immer wieder erinnern Holderried Kaesdorfs Szenerien an Theaterbühnen. Am deutlichsten, wenn sich eine Falltür öffnet, aus der die Figuren drängen.

Es geht darum, aus der Gesichtslosigkeit herauszutreten.

Holderried Kaesdorf schätzte Eugene Ionesco, den Dramatiker des absurden Theaters. Dieser sagte einmal, der Mensch sei heutzutage versucht, sich ganz mit seiner Funktion zu identifizieren. Und zwar nicht so, „dass diese Funktion ein Gesicht erhielte. Sondern der Mensch entmenschlicht sich, verliert sein Gesicht.“ Holderried Kaesdorfs Figuren sind nun zwar solche gesichtslose Figuren, denn sie sehen alle gleich aus. Aber trotzdem sind sie drauf und dran, sie wieder ein eigenes Gesicht zu erarbeiten, weil sie nämlich beginnen, aus ihren Funktionen ausbrechen – indem sie sich der Dinge genau so bedienen, wie sie üblicherweise nicht funktionieren.

Holderried Kaesdorf ging es nicht um einen Bruch des Menschen mit seinem instrumentellen Alltagsverständnis von der Welt, sondern um eine Erweiterung – ähnlich wie dem Intellektuellen Siegfried Krakauer. In seiner „Theorie des Films“ (1960) äußerte er die Hoffnung, der Film könnte den Menschen die „physische Realität der Dinge“ enthüllen, indem die Kamera die Dingwelt interesselos abfilmt. Diese neutrale Erkundung, glaubte Krakauer, könnte sie den Menschen wieder als fremde Wesenheiten vorführen, die mehr und anderes sind als nur die Mittel für ihre Zwecke.

In ihrer Heimat Biberach wurde Holderried Kaesdorfs Kunst nicht anerkannt.

Doch mit alldem wurde Romane Holderried Kaesdorf lange nicht verstanden. Im eigentlich kunstsinnigen Biberach hatte man sich auf den ebenfalls heimischen Jakob Bräckle geeinigt, der seine Malerei langsam, aber stetig immer weiter ins Zeitgenössische entwickelt hatte. Holderried Kaesdorf wurde hingegen als mitarbeitende Ehefrau im Rechtsanwaltsbüro ihres Mannes wahrgenommen, des Künstlers Julius Kaesdorf.

Auch aktuell verpassen es Kunsthäuser und Museen in der Region weithin, dieser Künstlerin zum hundertsten Geburtstag Ausstellungen zu widmen. Gut, dass die Galerie Lutze aus der Reihe tanzt – mit 26 ihrer Arbeiten von 1966 bis 2006, einem Jahr vor Romane Holderried Kaesdorfs Tod.