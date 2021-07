Galerie Kunsthaus Caserne goes Lindau

In der Caserne ist wieder Kunst zu erleben. Die Galerie Kunsthaus lädt für Freitag, 16. Juli, um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) zur Doppel-Vernissage mit Künstlern aus Lindau ein: Der Bildhauer Raimund Löhr ist mit seinen Groß-Skulpturen im Biergarten und in der Pizzeria „I Fratelli“ zu sehen, das junge Künstlerkollektiv „wirkwerkstatt“ um „Mitch“ (Michi Guntner), Ludwig Maier und „Janne“ (Janis Weidner), zeigt in der Galerie Malerei, Fotografie, textile Arbeiten und Kryptokunst (NFT), teilt das Kulturhaus mit.

Skulpturen als Figuren, aus Baumstämmen gesägt, geschnitzt und geschlagen, bilden ein Ensemble im Biergarten „I Fratelli“. Ergänzt wird die Gruppe durch eine Aktfigur aus Marmor im Inneren der Pizzeria. Der Bildhauer Raimund Löhr hat diese Werke über viele Jahre hinweg in Lindau erschaffen und präsentiert diese nun in der neuen Ausstellung.

Löhr hat Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München bei den Professoren Hubertus v. Pilgrim und Hans Ladner studiert und ist seit 1986 als freischaffender Bildhauer in Lindau tätig. 1988 hat er den Förderpreis der Stadt Kempten erhalten.

Mit der „wirkwerkstatt“ ist ein Künstlerkollektiv im Kunsthaus zu Gast, dessen Ausstellung im Frühjahr 2020 coronabedingt verschoben werden musste. In ihrer „Antrieb(s)los“ betitelten Werkschau stellen Michi Güntner, Janis Weidner und Ludwig Maier ihre neuesten Arbeiten vor. Das Kollektiv beschäftigt der künstlerische Blick auf das, was vor uns liegt. Das Repertoire reicht von der Fotografie über „klassische“ Malerei auf Leinwand einzelner und gemeinsamer Werke bis hin zu textilen Werken und digitalen Arbeiten der Kryptokunst (NFT).

Besucher sollten einen aktuellen negativen Corona-Test, einen Impf- oder Genesungsnachweis vorweisen. Die Luca-App kann eingesetzt werden.