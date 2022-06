Gänsehaut bei Sahara-Hitze: ZF, bitte übernehmen Sie!

Unglaubliche sieben Jahre ist es schon wieder her, dass die ZF Friedrichshafen AG 100 geworden ist und mit einer packenden Party trotz Sahara-Hitze für Gänsehautmomente gesorgt hat. Das Geburtstagskind ließ sich damals nicht lumpen und präsentierte Stefanie Heinzmann, Rea Garvey und die Fantastischen Vier auf fetter Bühne mit noch fetterem Sound.

Die Folge: Die 30 000 Gäste, unter ihnen vor allem Mitarbeiter des Automobilzulieferers und deren Familien, feierten Anfang Juli 2015 auf dem Gelände beim Zeppelin-Hangar ausgelassen und friedlich. Und das bei tropischen Temperaturen von bis zu 34 Grad.

37 Grad vorhergesagt

Am kommenden Wochenende wird es mindestens genauso heiß: Denn während sich die große Hitze in Spanien laut Prognose in der zweiten Wochenhälfte schrittweise entschärft, wandert die Heißluftblase, die ursprünglich aus dem Norden Afrikas und damit aus den Tiefen der Sahara stammt, Richtung Norden und Osten. Erste Station ist Frankreich, dann sind wir dran. Das Wochenende bringt uns voraussichtlich 37, vielleicht sogar 38 Grad.

Ein prickelndes Konzert unter freiem Himmel mit bekannten Namen steht in Friedrichshafen allerdings nicht auf dem Programm – mal wieder nicht, das wäre ja viel zu laut. Unser Appell: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – ZF, übernehmen Sie und verpassen Sie der ganzen Stadt eine Hühnerpelle! Wir feiern auch gerne 107. Geburtstag. 108. geht natürlich auch. 109. ist eh klar. Und 110. ist Pflicht.