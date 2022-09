Gabriele Oettingen übernimmt Seniorprofessur für Pädagogische Psychologie und Motivation an der ZU

Professorin Dr. Gabriele Oettingen hat die Seniorprofessur für Pädagogische Psychologie und Motivation an der Zeppelin Universität (ZU) übernommen. Die in München geborene Psychologin unterstützt damit den Fachbereich Staats- und Gesellschaftswissenschaften. Das teilt die ZU in einem Presseschreiben mit.

Gabriele Oettingen ist Professorin für Psychologie an der New York University. In ihrer Forschung befasst sie sich unter anderem mit der Frage, welche Selbstregulierungsstrategien Menschen anwenden können, um ihre positiven Zukunftsphantasien in verbindliche Ziele umzuwandeln – oder sich davon zu lösen. Oettingen promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und habilitierte im Fach Psychologie an der Freien Universität Berlin.

Sie ist Autorin von mehr als 200 Artikeln und Buchkapiteln rund um das Thema Zukunftsdenken und Kontrolle von Kognition, Emotion und Verhalten. Zur internationalen Forschung hat sie durch ihre Arbeiten zu den Risiken positiven Denkens und durch die Entwicklung des Konzepts der Mentalen Kontrastierung maßgeblich beigetragen.

An der ZU wird Gabriele Oettingen im Herbstsemester ein Seminar zum Thema Motivation und Selbstregulierung halten, in dem Implikationen für individuelle, institutionelle und gesellschaftliche Herausforderungen untersucht werden. „Ich komme an die Zeppelin Universität, weil es eine Hochschule ist, die interdisziplinär, international und offen für Diversität arbeitet. Weil sie hohe akademische und ästhetische Standards hat – und in einer der schönsten Gegenden Deutschlands liegt“, sagt die Wissenschaftlerin.