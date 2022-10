Gabelstapler spießt Renault auf

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr auf einer Beladezone eines Einkaufszentrums in der Ailinger Straße gekommen. Ein 23-jähriger Gabelstapler-Fahrer übersah mutmaßlich aufgrund eines abgestellten Lastwagens die 80 Jahre alte Lenkerin eines Renault, die laut Polizeibericht in Richtung eines Elektronikfachmarkts unterwegs war. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, bei der die Gabel des Gabelstaplers in die Frontschürze des Renault stach. Der 23-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Renault blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden und zu beseitigen. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2000 Euro. Er musste im Anschluss abgeschleppt werden