Gürtelbahn: Land beteiligt sich an Planungskosten

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD Kluftern, Bernd Caesar, stellt mit einer Pressemitteilung erneut infrage, ob es eine Finanzierungsvereinbarung für den Ausbau der Bodenseegürtelbahn gibt. Dies hatte der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) im SZ-Interview gesagt und mit einer weiteren Stellungnahme bekräftigt. Der Vorsitzende des Interessenverbandes Bodenseegürtelbahn, Wilfried Franke, erklärt auf Nachfrage der SZ, dass die Kosten für die ersten beiden Plaungsphasen von der kommunalen Ebene gestemmt werden. Das Land beteilige sich jedoch mit 25 Prozent. Von den Baukosten übernehme der Bund aber voraussichtlich 60 Prozent.

„Die positive Nachricht war und ist, dass die Kommunen am Bodensee fest entschlossen sind, den Ausbau der Bodenseegürtelbahn voranzutreiben. Sie nehmen dafür sogar 3,8 Millionen Euro in die Hand, da Bund und Land sich bisher nicht bewegt haben, die notwendigen Vorplanungen zu starten“, schreibt die SPD.

Der Interessenverband Bodenseegürtelbahn schließe daher zurzeit als Auftraggeber einen Vertrag mit der DB als Auftragnehmer zur Durchführung der Vorplanungen. Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU) nenne das einen Finanzierungsvertrag, bei dem es eine Kostenaufteilung gäbe und der Bund 60 Prozent der Kosten übernehme, „zu schön um wahr zu sein“, meint Caesar.

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung bestätigte Wilfried Franke, der Vorsitzende des Interessenverbandes Bodenseegürtelbahn, dass die Verhandlungen mit der DB Netz bezüglich der ersten beiden Planungsphasen zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn mittlerweile abgeschlossen sind. Die Kosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro tragen die im Interessenverband zusammengeschlossenen Landkreise (Konstanz und Bodensee) und Kommunen, so wie das bei den entsprechenden Beschlüssen in den Gremien geregelt worden sei. Außerdem sei zwischen Interessenverband und dem Land jetzt vereinbart, dass das Land per Zuschuss 25 Prozent der Kosten übernimmt. „Es ist ein guter Zug des Landes, dass es hier freiwillig ein Viertel mitbezahlt“, sagt Franke, der glaubt, dass die entsprechenden Verträge noch im Januar unterschrieben werden.

Somit ist klar, dass der Bund sich an den ersten beiden Planungsstufen finanziell nicht beteiligt. Franke bestätigte jedoch, dass am Ende die Baukosten, wie von Riebsamen in der SZ angekündigt, nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Bundesprogramm (GVFG) aufgeteilt werden sollen. Demnach würden der Bund 60 Prozent, Land und Kommunen jeweils 20 Prozent übernehmen. Das Projekt sei beim Bund als Merkposten mit 140 Millionen Euro hinterlegt. Einen konkreten Antrag nach dem GVFG könne man aber erst nach Abschluss der Planungsphasen eins und zwei stellen, sagte Franke weiter. „Trotzdem war es uns wichtig, eine Absichtserklärung vom Bund zu haben.“

Die ersten beiden Planungsphasen werden laut Franke etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Anschließend wird es darum gehen, wer die Phasen drei und vier bezahlt. „Vielleicht wird noch eine Förderschiene eröffnet“, sagt Franke, die Rahmenbedingungen würden sich wahrscheinlich erneut ändern. Die Frage sei zum Beispiel, was im neuen Elektrifizierungsprogramm des Bundes stehe. „Klar ist aber, dass wieder alles von der kommunalen Ebene, also vom Interessenverband, aufgegleist werden muss.“

Für Bernd Caesar ist die Finanzierung noch nicht in trockenen Tüchern. „Da die Projektanmeldungen der Länder zur Aufnahme in das GVFG-Programm des Bundes das vorhandene Budget um ein Vielfaches übersteigen, ist die Gürtelbahn noch lange nicht im Bundeshaushalt eingeplant“, schreibt er in der SPD-Pressemitteilung. Und: „An die Adresse des Bundestagsabgeordneten heißt das: Eine Finanzierungszusage aus Berlin gibt es nicht.“