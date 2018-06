Götz Alsmann ist am Donnerstag, 10. Januar, gemeinsam mit der SWR-Big-Band zu Gast im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Passend zum Jahresbeginn heißt die Tour dann auch: „Besser kann man das Jahr nicht starten“. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf erhältlich.

Die Jubiläumstour „Besser kann das Jahr nicht starten“, mit der Götz Alsmann und die SWR-Big-Band im nächsten Jahr unterwegs sind, garantiert laut Veranstalter vergnügliche Unterhaltung und mitreißende Musik. Bereits zum zehnten Mal machen der „König des deutschen Jazzschlagers“ und die SWR-Big-Band zum Jahresbeginn gemeinsame Sache. Und erneut ist es spannend, was die gut angezogenen Herren mit Fliege und der Mann mit Haartolle wieder aus den Untiefen des Deutschen Schlagergutes ins Rampenlicht heben.

Prominente Gastauftritte

Der Gast der Jubiläumstour steht noch nicht fest, wird aber bald bekanntgegeben. Zu den bisherigen Gästen gehören Bill Ramsey, Helen Schneider, Pe Werner, Max Mutzke, Klaus Hoffmann und Caroline Kiesewetter. Sicher dabei ist: Dieser Abend ist herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet. In diesem Sinne vortrefflich von der SWR Big Band serviert und vom Jazz-Echo-Preisträger und dreifachen Platin-Sänger Professor Götz Alsmann wortreich garniert., wie es in der Pressemitteilung heißt.

Es war wie Liebe auf den ersten Blick, die Begegnung zwischen dem Entertainer und der SWR-Big-Band. „Ich kann mir nicht helfen, da muss ich einfach immer grinsen“ sagt Alsmann. Das ist es, auch, was diese Abende auszeichnet. Alle Beteiligten haben sicht- und hörbar Spaß miteinander und deshalb gehörten stehende Ovationen am Ende des fast zweistündigen Konzerts wie selbstverständlich dazu. Kein Wunder also, dass die Tour im Jahr 2018 nahezu ausverkauft ist. Aber im GZH sollte noch ein Plätzchen frei sein.