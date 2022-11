Fußverkehrs-Check: Auf dieser Tour werden die Problemstellen in der Nordstadt deutlich

Am Donnerstag, 10. November, findet die zweite Begehung in Friedrichshafen statt, bevor am Donnerstag, 15. Dezember, in einem Abschlussworkshop die Ergebnisse präsentiert werden.

Der Fußverkehrs-Check ist eine Initiative des Landes zur Förderung der fußgängerfreundlichen Stadtgestaltung und findet dieses Jahr bereits zum achten Mal in Baden-Württemberg statt. Die Begehungen und Workshops werden in 15 ausgewählten Kommunen durch die Planersocietät angeleitet.

Parkplätze, Autobahnanbindungen, Radwege: Diskussionen über Verkehrsthemen gibt es zur Genüge. Wer dabei häufig zu kurz kommt, sind die Fußgänger. Das soll der Fußverkehrs-Check ändern, an dem die Stadt Friedrichshafen in diesem Jahr teilnimmt.

An der ersten Begehung der Häfler Innenstadt nahmen in der vergangenen Woche etwa 15 Bürgerinnen und Bürger teil. Der Rundgang führte durch die Nordstadt vorbei an prägnanten Punkten, die man zuvor im Einführungsworkshop am 6. Oktober festgelegt hatte.

Am Treffpunkt im Charlottenhof fand sich am Donnerstag eine bunte Mischung interessierter Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Unter ihnen waren auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. „Für den Zweck der Begehung ist das sehr schön“, sagte Führungsleiter Jonas Schmied zu Beginn.

Unsere Schwiegermutter geht mit Rollator, da wird es ganz schwer.

Der Verkehrsplaner gehört zur Planersocietät, die den Fußverkehrs-Check landesweit in 15 Kommunen betreut. Der Rundgang habe das Ziel, den Austausch über die Fußgängerfreundlichkeit Friedrichshafens anzuregen. „Die Veranstaltung soll den Dialog fördern und dient nicht dazu, ein fertiges Konzept zu erstellen,“ so Schmid.

Radfahrer sorgen für Diskussionen

Zu Wort kommen sollten bei dem Fußverkehrs-Check vor allem Bürgerinnen und Bürger. So auch Horst Palt, der mit seiner Enkeltochter und Kinderwagen an der Begehung teilnahm. „Wir wohnen hier. Wir haben fünf Enkel, die hier unterwegs sind und sehen die Probleme“, erklärt Palt. „Unsere Schwiegermutter geht mit Rollator, da wird es ganz schwer.“

Dass bei manchen Aspekten die Meinungen allerdings auseinandergehen, zeigte schon die erste Station an der Riedleparkstraße deutlich. Während es einige Teilnehmer unproblematisch fanden, dass Fußgänger und Fahrradfahrer die Allee in der Straßenmitte gleichzeitig nutzen, sahen andere die aktuelle Situation eher kritisch. Einigkeit bestand hingegen darüber, dass das sichere Zu-Fuß-Gehen von der Regelung des Rad- und Autoverkehrs abhängt.

Menschen mit Beeinträchtigungen stehen vor besonderen Herausforderungen

Neben den Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern thematisierte der Fußverkehrs-Check auch die Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderungen. Die Teilnehmer konnten sich dafür auch selbst ein Bild von den Herausforderungen beeinträchtigter Menschen machen - mit einem Rollator, Blindenstöcken und Brillen, die eine Sehbeeinträchtigung simulieren.

An der Allee in der Riedleparkstraße wird ausgiebig über die Fußgängerfreundlichkeit diskutiert. (Foto: Hanna Neuberger)

Anhand einer Straßenquerung in der Keplerstraße zeigte der Führungsleiter Jonas Schmid, wie Planungen zum Wohle sehbehinderter Menschen zur Hürde für Rollstühle und Gehhilfen werden. Hansjörg Röpnack vom Stadtbauamt ergänzte, dass es DIN-Normen für sogenannte „Anschläge“ an Straßenübergängen gebe. Diese „Anschläge“ sollen Sehbehinderten als Orientierung dienen, für Gehbehinderte sei die vorgeschriebene Höhe allerdings nur schwer zu überwinden. „Die Planung ist dann manchmal Abwägungssache“, gab Röpnack zu verstehen.

Aus Beispielen sollen Konzepte entstehen

Sich solche und andere Problematiken bei einer Begehung anzuschauen, ist laut Eberhard Utz vom Bürgerforum FN-Ost besonders wichtig. „Man muss sich anhören, was die Leute sagen. So etwas kann man nicht am grünen Tisch machen, dazu muss man vor Ort sein“, meinte er. Aus der Begehung in der Nordstadt wolle er Beispiele mitnehmen, die man in Zukunft auch in Friedrichshafen-Ost umsetzen kann.

Beispiele in den Blick zu nehmen, diese zu verallgemeinern und für zukünftige Fußverkehrskonzepte zu nutzen, sei Hansjörg Röpnack zufolge auch das Anliegen der Stadt. Er sagte, dass man sich im Hinblick auf die Verkehrswende bislang häufig auf den Radverkehr fokussiert habe. „Mit der Teilnahme am Fußverkehrs-Check wollen wir den Fußgänger zum Thema machen, auch wenn kaum einer vom Auto auf das Zu-Fuß-Gehen umsteigen wird“, so Röpnack.

Die Teilnehmer dürfen in einem Selbstversuch testen, welche Herausforderungen der Fußverkehr für Menschen mit Sehbehinderungen bereit hält. (Foto: Hanna Neuberger)

