Fußgängerin beim Franziskusplatz von SUV angefahren

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, 16. Juni, gegen 16.30 Uhr beim Franziskusplatz in Friedrichshafen ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und Zeugen. Eine 68-jährige Fußgängerin war von einem rückwärtsfahrenden weißen SUV angefahren und verletzt worden. Die zwei Männer in dem Auto hielten zwar an und halfen der Frau, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt danach jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 68-Jährige erlitt bei dem Unfall laut Polizei eine Schulterfraktur.

Personen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.