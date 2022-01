Fußgänger wird von Auto erfasst

Schwer verletzt hat ein 59 Jahre alter Fußgänger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, nachdem er am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Hans-Böckler-Straße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 36-jährige Smart-Lenkerin war laut Polizeibericht auf der Eberhardstraße unterwegs und bog in die Hans-Böckler-Straße ab. Dabei erkannte sie mutmaßlich den Mann nicht, der in diesem Moment die Straße überquerte und es kam zur Kollision. Am Auto entstand rund 200 Euro Sachschaden.