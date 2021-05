Fußgänger in Ailinger Straße von Auto touchiert

Ein Fußgänger ist am Mittwoch kurz vor 7 Uhr in der Ailinger Straße von einem dunkelgrünen Kleinwagen touchiert worden. Laut Polizeibericht lief der Mann über den Parkplatz des Johannes-Brenz Hauses in Richtung Scheffelstraße, als es zu dem Kontakt mit dem rückwärts ausparkenden Auto kam. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht, der Autofahrer fuhr davon. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.